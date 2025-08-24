Tragjedi pranë brigjeve të Italisë! Përmbytet gomonja me emigrantë, tre motra të mitura humbin jetën
Tre motra, të moshave 9, 11 dhe 17 vjeç, kanë humbur jetën pas përmbysjes së një gomoneje të mbipopulluar që udhëtonte nga Libia drejt Italisë. Trupat e tyre u gjetën brenda gomones pas ndërhyrjes së ekipit të shpëtimit.
Organizata humanitare RESQSHIP njoftoi se gomonia ishte përballur me valë deri në 1.5 metra gjatë përpjekjes për t’u shpëtuar. Nga 65 personat e shpëtuar nga anija e RESQSHIP, Nadir, ishin tre gra shtatzëna, fëmijë dhe një foshnje 7 muajshe.
Një person u rrokullis më parë gjatë udhëtimit dhe ende konsiderohet i zhdukur. Gomonia ishte nisur nga Zuwara në Libia gjatë natës së së premtes dhe u ndalua nga Nadir pas njoftimit nga operatori i shpëtimit Alarm Phone.
Kohët e fundit, rojet bregdetare italiane evakuuan 14 persona, përfshirë raste mjekësore dhe familjarët e tyre, në ishullin e Lampedusës. Trupi i tre motrave dhe mbijetuesit e tjerë mbërritën më vonë gjatë ditës në port.