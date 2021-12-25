LEXO PA REKLAMA!

Tragjedi për Krishtlindje! Gjenden të pajetë në banesë çifti i të moshuarve në Greqi!

Lajmifundit / 25 Dhjetor 2021, 19:18
Tragjedi për Krishtlindje! Gjenden të pajetë në banesë

Një ngjarje e rëndë është shënuar pasditen e sotme në ditën e Krishtlindjes në Greqi. NJë çift të moshuarish janë gjetur të pajetë në banesën e tyre.

Mediat fqinje shkruajnë se i moshuari 95-vjeçar dhe bashkëshortja e tij 92-vjeçare, janë konstatuar të pajetë pasditen e sotme nga fqinjët e tyre.


Nga informacionet e para, shkak i vdekjes dyshohet të jetë bërë tymi i shkaktuar nga mangalli që përdornin për ngrohje në shtëpi.

Autoritetet kanë nisur hetimet për përcaktuar shkakun e plotë të kësaj ngjarje.

