Tragjedi për Krishtlindje! Gjenden të pajetë në banesë çifti i të moshuarve në Greqi!
Lajmifundit / 25 Dhjetor 2021, 19:18
Bota
Një ngjarje e rëndë është shënuar pasditen e sotme në ditën e Krishtlindjes në Greqi. NJë çift të moshuarish janë gjetur të pajetë në banesën e tyre.
Mediat fqinje shkruajnë se i moshuari 95-vjeçar dhe bashkëshortja e tij 92-vjeçare, janë konstatuar të pajetë pasditen e sotme nga fqinjët e tyre.
Nga informacionet e para, shkak i vdekjes dyshohet të jetë bërë tymi i shkaktuar nga mangalli që përdornin për ngrohje në shtëpi.
Autoritetet kanë nisur hetimet për përcaktuar shkakun e plotë të kësaj ngjarje.