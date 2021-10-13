LEXO PA REKLAMA!

Tragjedi në Rusi/ Gruaja hidhet nga kati i 19-të, në krah kishte dy fëmijët (Video)

Lajmifundit / 13 Tetor 2021, 14:40
Tragjedi në Rusi/ Gruaja hidhet nga kati i 19-të, në krah kishte

Një ngjarje tragjike ka ndodhur ditën e sotme në Moskë. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se grua Olga Zarkova, 33 vjeçare është hedhur nga kati i 19-të me dy fëmijët e saj duke gjetur menjëherë vdekjen. Dy djemtë e saj ishin të moshës tre vjeç dhe një muajsh.

Sipas policisë, shkaku për ngjarjen tragjike dyshohet se është depresioni.

Besohet se Olga përpara se të kryente aktin vetëvrasës kishte lënë një shënim në të cilin shkruante se nuk donte ti linte fëmijët të jetonin në këtë botë të vështirë dhe të zymtë. Sipas burimeve të policisë, ajo u kishte thënë familjarëve se vuante nga depresioni pas lindjes. /Express

