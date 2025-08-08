LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tragjedi në Gaza/ Shembet ballkoni i një pallati gjatë përpjekjes për të marrë ndihmat humanitare, zë poshtë turmat e palestinezëve

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 19:32
Bota

Tragjedi në Gaza/ Shembet ballkoni i një pallati gjatë

Një ballkon i një pallati në Gaza u shemb ndërsa dhjetëra palestinezë u përpoqën të arrinin një pako me ndihmë humanitare që kishte rënë në çatinë e një restoranti, duke plagosur disa persona, sipas një videoje që qarkullon në internet.

Incidenti ndodhi kur një pako me ndihmë humanitare që ishte hedhur me parashutë nga një aeroplan u bllokua në çatinë e një ndërtese . Pakoja ra në një ballkon, vendndodhja e të cilit u identifikua përmes gjeolokacionit.

Qindra palestinezë nxituan drejt vendit të ngjarjes, me dhjetëra të tjerë që u mblodhën nën ballkon dhe shumë prej tyre u ngjitën në të në një përpjekje të dëshpëruar për të arritur kutitë e ndihmave.

Ndërsa pesha u rrit, ballkoni filloi të përkulej përpara se të shembej mbi ata që ishin në tokë.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion