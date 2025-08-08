Tragjedi në Gaza/ Shembet ballkoni i një pallati gjatë përpjekjes për të marrë ndihmat humanitare, zë poshtë turmat e palestinezëve
Një ballkon i një pallati në Gaza u shemb ndërsa dhjetëra palestinezë u përpoqën të arrinin një pako me ndihmë humanitare që kishte rënë në çatinë e një restoranti, duke plagosur disa persona, sipas një videoje që qarkullon në internet.
Incidenti ndodhi kur një pako me ndihmë humanitare që ishte hedhur me parashutë nga një aeroplan u bllokua në çatinë e një ndërtese . Pakoja ra në një ballkon, vendndodhja e të cilit u identifikua përmes gjeolokacionit.
Another video documenting a balcony collapsing on civilians as they were trying to access airdropped aid in Gaza, that has become another way of killing starved Palestinians amidst the Israeli blockade. pic.twitter.com/QzG4FNbLBf— Quds News Network (@QudsNen) August 8, 2025
Qindra palestinezë nxituan drejt vendit të ngjarjes, me dhjetëra të tjerë që u mblodhën nën ballkon dhe shumë prej tyre u ngjitën në të në një përpjekje të dëshpëruar për të arritur kutitë e ndihmave.
Ndërsa pesha u rrit, ballkoni filloi të përkulej përpara se të shembej mbi ata që ishin në tokë.