Tragjedi në Francë: Makina përplas turmën, 1 i vdekur dhe 5 të plagosur
Një i vdekur dhe pesë të plagosur, prej të cilëve dy rëndë. Ky është bilanci i një nate çmendurie në Normandi, në qytetin francez të Evreux.
Pas një sherri në një bar, rreth orës 4 të mëngjesit, një burrë që drejtonte një makinë dyshohet se ka përplasur me qëllim një grup njerëzish jashtë lokalit, duke vrarë njërin dhe plagosur pesë të tjerë, dy prej të cilëve janë në gjendje të rëndë.
“Një person mori një makinë dhe me qëllim bëri marsh të kundërt me shpejtësi të lartë mes turmës”, deklaroi prokurori i Evreux, Rémi Coutin, për AFP, duke shtuar se tre persona janë arrestuar. Policia franceze ka hapur një hetim për vrasje dhe tentativë për vrasje vrasjeje.
“Këtë mëngjes u informova për një aksident të rëndë që ndodhi para lokalit La Winery, në bulevardin Winston Churchill” , shkruan në Facebook kryetari i bashkisë së Evreux, Guy Lefrand.
“Ka shpërthyer një sherr që ka shkaktuar lëvizje të turmës dhe një automjet ka përplasur disa persona. Bilanci paraprak është një i vdekur, dy të plagosur në gjendje kritike dhe tre të plagosur më lehtë”, shtoi ai, duke shprehur gjithashtu solidaritet të thellë për viktimat, familjet e tyre dhe të afërmit.
“Situata tani është kthyer në normalitet. Një hetim është në vazhdim për të përcaktuar rrethanat e sakta të kësaj tragjedie”, përfundoi ai.