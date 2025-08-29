LEXO PA REKLAMA!

Tragjedi në brigjet e Mauritanisë/ Mbytet varka me emigrantë afrikanë, të paktën 69 viktima

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 18:07
Bota

Tragjedi në brigjet e Mauritanisë/ Mbytet varka me emigrantë

Të paktën 69 emigrantë kanë vdekur dhe shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi një varkë u përmbys në brigjet e Mauritanisë.

Shtatëmbëdhjetë persona janë shpëtuar dhe kërkimet po vazhdojnë për pasagjerë të tjerë që ndodheshin në varkën që po shkonte drejt Ishujve Kanarie të Spanjës. Sipas të mbijetuarve, anija u nis nga Gambia gjashtë ditë para aksidentit të së martës, duke transportuar rreth 160 persona në bord, kryesisht shtetas të Gambias dhe Senegalit.

Udhëtimi i rrezikshëm mbi Oqeanin Atlantik është bërë një rrugë gjithnjë e më e zakonshme për emigrantët afrikanë që përpiqen të arrijnë në Evropë.

Gati 47,000 njerëz arritën në Ishujt Kanarie vitin e kaluar dhe organizata joqeveritare spanjolle Caminando Fronteras vlerëson se më shumë se 9,000 emigrantë vdiqën duke u përpjekur. 

