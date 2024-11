Trafikuan kokainë me vlerë 5 mln euro, shkatërrohet grupi shqiptar në Itali

Një operacion i Antidrogës e Antimafias Italiane ka çuar në shkatërrimin e një grupi narkotrafikantësh shqiptarë me bazë në Milano, Pavia, Monza e Modena.

Grupi kriminal brenda 6 muaj ka trafikuar drogë kryesisht kokainë me vlerë tregu 5 milionë euro.

Me urdhër të Prokurorisë së Milanos janë ekzekutuar 8 urdhëra ndalimi, 5 urdhër arrestimi me burg , 2 në arrest shtëpiak e 1 me detyrim paraqitje.

Hetimet kanë zbardhur lidhjet e degëzimet e këtij aktiviteti kriminal me grupe shqiptare në Shqipëri, në Amerikë Latine, Belgjikë e në vendet e Ulëta.

Sipas hetimeve paratë e fituara nga trafiku i drogës ricikloheshin në ekonominë e vendeve të ndryshme.

Identifikimi i anëtarëve të këtij grupi narkotrafikantësh shqiptarë u zbulua pas bisedave të kriptuara në aparate celulare të sofistikuara e të teknologjisë së fundit e me ndihmën e ekspertëve të Europol dhe Eurojust.