Trafikonin foshnjat, i zëvendësonin ose bënin birësime të paligjshme, arrestohen dy mjekë në Greqi

Autoritetet policore kanë arrestuar dy mjekë në Hania të kretës pasi po hetohen për një rast të trafikimit të foshnjave.





Sipas mediave greke çështja ka të bëjë me birësimet e paligjshme të foshnjave dhe zëvendësimin e tyre. Hetimet kryhen nga Drejtoria e Prokurorisë së Krimit të Organizuar me qendër në Athinë, me ndihmën ndihmëse të autoriteteve policore të Hanias.

Të arrestuarit kanë një karrierë të gjatë në fushën e mjekësisë, ndërsa nuk përjashtohen më shumë arrestime të personave të tjerë në të njëtin spital.