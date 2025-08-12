LEXO PA REKLAMA!

‘Tornado zjarri’ në Spanjën Veriore/ Qindra evakuime, flakët kërcënojnë parkun e mbrojtur nga UNESCO

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 09:16
Bota

‘Tornado zjarri’ në Spanjën Veriore/ Qindra evakuime,

Temperaturat ekstreme dhe erërat e forta kanë shkaktuar formimin e “tornadove të zjarrit” në veriun e Spanjës, ku disa vatra zjarri kanë shkrumbuar shtëpi dhe kanë detyruar autoritetet të evakuojnë rreth 800 banorë nga gjashtë fshatra në rajonin Castile e Leon.

Flakët kërcënojnë parkun kombëtar Las Médulas, i njohur dhe i mbrojtur nga UNESCO për vlerat e tij historike dhe natyrore.

Situata është përkeqësuar nga valë të gjatë nxehti, me temperatura që arritën 40 gradë Celsius të dielën, duke krijuar kushte ideale për përhapjen e zjarreve dhe formimin e fenomeneve të pazakonta si tornado zjarri.

Zjarrfikësit u detyruan të tërhiqeshin përkohësisht nga terreni për shkak të kushteve të rrezikshme.

Shkencëtarët paralajmërojnë se rajoni i Mesdheut përballet gjithnjë e më shumë me kërcënimin e zjarreve për shkak të verërave të thata dhe të nxehta, ku edhe një shkëndijë e vetme, qoftë nga rrufeja, mund të shkaktojë zjarre të pakontrollueshme.

Disa nga zjarret besohet se janë shkaktuar nga rrufeja, por autoritetet ngrenë dyshime se shumica janë të qëllimshme.

Situata mbetet e rëndë edhe në veri të Portugalisë, ku rreth 700 zjarrfikës po përballen me një zjarr të madh në zonën e Trancoso-s, 350 km në verilindje të Lisbonës.

