‘Tornado zjarri’ në Spanjën Veriore/ Qindra evakuime, flakët kërcënojnë parkun e mbrojtur nga UNESCO
Temperaturat ekstreme dhe erërat e forta kanë shkaktuar formimin e “tornadove të zjarrit” në veriun e Spanjës, ku disa vatra zjarri kanë shkrumbuar shtëpi dhe kanë detyruar autoritetet të evakuojnë rreth 800 banorë nga gjashtë fshatra në rajonin Castile e Leon.
Flakët kërcënojnë parkun kombëtar Las Médulas, i njohur dhe i mbrojtur nga UNESCO për vlerat e tij historike dhe natyrore.
Situata është përkeqësuar nga valë të gjatë nxehti, me temperatura që arritën 40 gradë Celsius të dielën, duke krijuar kushte ideale për përhapjen e zjarreve dhe formimin e fenomeneve të pazakonta si tornado zjarri.
Zjarrfikësit u detyruan të tërhiqeshin përkohësisht nga terreni për shkak të kushteve të rrezikshme.
Shkencëtarët paralajmërojnë se rajoni i Mesdheut përballet gjithnjë e më shumë me kërcënimin e zjarreve për shkak të verërave të thata dhe të nxehta, ku edhe një shkëndijë e vetme, qoftë nga rrufeja, mund të shkaktojë zjarre të pakontrollueshme.
Disa nga zjarret besohet se janë shkaktuar nga rrufeja, por autoritetet ngrenë dyshime se shumica janë të qëllimshme.
Situata mbetet e rëndë edhe në veri të Portugalisë, ku rreth 700 zjarrfikës po përballen me një zjarr të madh në zonën e Trancoso-s, 350 km në verilindje të Lisbonës.