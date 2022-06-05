LEXO PA REKLAMA!

Tjetër tragjedi në SHBA/ Një i armatosur vret 3 persona dhe plagos dhjetra të tjerë (detajet)

Lajmifundit / 5 Qershor 2022, 20:06
Bota

Tjetër tragjedi në SHBA/ Një i armatosur vret 3 persona dhe

Armët janë kthyer në një çështje shumë të përfolur në SHBA, pas incidenteve të shpeshta, që kanë shkaktuar edhe shumë viktima.

Tre persona humbën jetën dhe 11 të tjerë u plagosën kur një person i armatosur hapi zjarr të shtunën vonë në Filadelfia të Pensilvanisë, tha policia të dielën.

Ishte rasti i fundit i dhunës me armë në Shtetet e Bashkuara pas sulmeve në Teksas, Nju Jork dhe Oklahoma që kanë shkaktuar vdekjen e dhjetëra vetëve.

Personi i armatosur hapi zjarr rreth mesnatës në një zonë të qytetit që ka shumë bare dhe restorante. Zyrtarët thane se dy burra dhe një grua u vranë.

Incidenti pasoi të shtënat e fundit në një supermarket në Buffalo të Nju Jorkut, në një shkollë fillore në Uvalde, Teksas dhe një godinë mjekësore në Tulsa të Oklahomas.

Avokatët për kontrollin e armëve po e nxisin qeverinë amerikane të marrë masa më të forta për të frenuar dhunën me armë.

 

 

