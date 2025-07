Tjetër goditje e rëndë/ Administrata e Trump njofton sanksione të reja kundër Iranit

Administrata Trump ka vendosur sanksione të reja në lidhje me Iranin , duke përfshirë dy kompani me seli në Hong Kong dhe sanksione që lidhen me luftën kundër terrorizmit.

Njoftimi është bërë nga Departamentit të Thesarit të SHBA-së.

Sanksionet synojnë të paktën 20 kompani, pesë individë dhe tre anije, sipas Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja të Departamentit të Thesarit.