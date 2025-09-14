LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mbyllja e TikTok, Kina i bën apel SHBA-së për bisedime

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 08:30
Bota

Mbyllja e TikTok, Kina i bën apel SHBA-së për bisedime

Kina i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që çështja e TikTok të mos kthehet në një përplasje, por të zgjidhet përmes bisedimeve.

Ministria e Tregtisë në Pekin tha se një qasje e tillë do të krijonte një klimë të drejtë dhe jo-diskriminuese për kompanitë kineze që operojnë në tregun amerikan, përfshirë edhe platformën popullore të videove.

Afati i fundit që TikTok të gjejë një blerës jo-kinez ose të ndalohet në SHBA është më 17 shtator. Ky kusht lidhet me shqetësimet për sigurinë kombëtare që autoritetet amerikane kanë ngritur prej kohësh.

Javën e ardhshme, në Spanjë, pritet të zhvillohet një takim i rëndësishëm mes Sekretarit amerikan të Thesarit, Scott Bessent, dhe zyrtarëve të lartë kinezë, mes tyre edhe zëvendëskryeministri He Lifeng. Përveç marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike, në tryezë do të jetë edhe e ardhmja e TikTok.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion