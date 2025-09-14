Mbyllja e TikTok, Kina i bën apel SHBA-së për bisedime
Kina i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që çështja e TikTok të mos kthehet në një përplasje, por të zgjidhet përmes bisedimeve.
Ministria e Tregtisë në Pekin tha se një qasje e tillë do të krijonte një klimë të drejtë dhe jo-diskriminuese për kompanitë kineze që operojnë në tregun amerikan, përfshirë edhe platformën popullore të videove.
Afati i fundit që TikTok të gjejë një blerës jo-kinez ose të ndalohet në SHBA është më 17 shtator. Ky kusht lidhet me shqetësimet për sigurinë kombëtare që autoritetet amerikane kanë ngritur prej kohësh.
Javën e ardhshme, në Spanjë, pritet të zhvillohet një takim i rëndësishëm mes Sekretarit amerikan të Thesarit, Scott Bessent, dhe zyrtarëve të lartë kinezë, mes tyre edhe zëvendëskryeministri He Lifeng. Përveç marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike, në tryezë do të jetë edhe e ardhmja e TikTok.