The Telegraph: Putini ka frikë nga një grusht shteti ndërsa regjimi i tij dobësohet
Sipas gazetës britanike “The Telegraph”, një ndjenjë cenueshmërie po përhapet brenda Kremlinit dhe frika nga një grusht shteti i brendshëm është bërë një obsesion për Vladimir Putinin.
FSB ka akuzuar anëtarët e Komitetit Rus Kundër Luftës se po komplotojnë një marrje të dhunshme të pushtetit, një veprim që ekspertët e përshkruajnë si pjesë të një vale të re të paranojës së Kremlinit.
Ish-ambasadori i SHBA-së në Ukrainë, John Herbst, tha se “Putini po kërkon armiq për të mbështetur regjimin e tij”.
Analistët vërejnë se autoritetet po punojnë për të diskredituar opozitën dhe për të fajësuar Perëndimin për problemet e brendshme të Rusisë, në një përpjekje për të shpërqendruar publikun nga paqëndrueshmëria në rritje.
Ndërkohë, problemet ekonomike dhe varësia nga Kina po thellohen, Xi Jinping mund t’i japë fund luftës dhe të rrëzojë ekonominë e Rusisë nëse do të zgjidhte ta bënte këtë.
The Telegraph kujton se kryengritja Wagner në vitin 2023 ishte shenja e parë paralajmëruese, duke zbuluar se sa e brishtë është bërë vertikali i pushtetit të Putinit.