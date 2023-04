Tërhoqi zvarrë të burgosurin që e provokonte, Navalny rrezikon 5 vite burg

Figura opozitare në Rusi, Aleksei Navalny, përballet me akuza të reja penale, pasi është detyruar të thyejë rregullat e burgut të sigurisë maksimale, ku është duke u mbajtur, ka thënë Vadim Kobzev, një prej avokatëve të tij.

Kobzev ka thënë në Twitter se një i burgosur me aromë të rëndë dhe higjienë të keqe, është dërguar në qelinë e Navalnyt për ta “provokuar” atë, sa ka qenë duke kryer punët në burg, dhe Navalny nuk ka pasur zgjidhje tjetër, veçse ta tërheqë zvarrë. Atij më pas i është thënë se do të akuzohet për pengim të autoriteteve të burgut. Sipas Kobzevit, kjo shkelje është e dënueshme me pesë vjet burgim.

Aktualisht, Navalny është duke shërbyer një dënim prej 11 vjetësh e gjysmë, në një burg në lindje të Moskës.

Ai akuzohet për mashtrime dhe përbuzje të gjykatës, ndonëse vetë Navalny beson se akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht.

Kritiku i Kremlinit është helmuar me agjent nervor Noviçok më 2020.