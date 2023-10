Tentuan t’i largohen policisë me makinë, por përplasen me pemën, 2 të vdekur

Dy persona humbën jetën dhe gjashtë u plagosën në një aksident automobilistik në Hungari herët të enjten pasi një automjet i dyshuar se transportonte emigrantë që hynin në vend ilegalisht goditi një pemë dhe u përmbys.

Aksidenti ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit në afërsi të Kiskunmajsa, në jug të Hungarisë pranë kufirit me Serbinë. Policia tha se drejtuesi i mjetit, një Renault me ​​targa franceze, u largua me shpejtësi pasi policia tentoi të ndalonte trafikun dhe humbi kontrollin në një kthesë në rrugë.

Teksa iu shmang policisë, makina u përmbys dhe goditi një pemë dhe më pas u përmbys, tha policia. Jozsef Hangai, një zëdhënës i Shërbimit Kombëtar të Ambulancës Hungareze, tha se dy nga ata që ndodheshin në automjet vdiqën në vendngjarje, ndërsa gjashtë të plagosur të tjerë u dërguan në spitalet lokale për trajtim.

Policia tha se informacionet fillestare sugjeronin se automjeti drejtohej nga një kontrabandist që po transportonte emigrantët.

Hungaria ka mbajtur një qëndrim të ashpër kundër imigracionit të paligjshëm dhe në vitin 2015 ngriti një gardh kufitar prej 320 kilometrash përgjatë kufijve të saj me Serbinë dhe Kroacinë për të shmangur qindra mijëra emigrantë që përpiqeshin të hynin në Bashkimin Evropian përgjatë quhet rruga ballkanike.