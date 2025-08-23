Tensionohet situata, shkëmbim zjarri mes Koresë së Jugut dhe Koresë së Veriut
Situata mes Koresë së Jugut dhe Koresë së Veriut është tensionuar pas një incidenti kufitar, ku forcat jugkoreane hapën zjarr paralajmërues ndaj ushtarëve të veriut që kaluan kufirin në Zonën e Demilitarizuar.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm të Seulit, ushtarët e Koresë së Veriut u kthyen menjëherë pas paralajmërimeve, ndërsa Pheniani e konsideroi incidentin si një “provokim të qëllimshëm”.
Lideri i ri i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka deklaruar se synon ndërtimin e “besimit ushtarak” me Phenianin, megjithatë udhëheqja e veriut nuk ka shfaqur interes për përmirësim të marrëdhënieve.
Incidenti i fundit ndodhi në një zonë të mbushur me mina dhe pason një histori tensioni mes dy vendeve. Ushtria e Veriut ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje në kufirin jugor do të konsiderohet si provokim ushtarak dhe do të marrë masat e nevojshme për kundërpërgjigje.
Ky konfrontim vjen pas disa incidentesh të ngjashme në muajt e kaluar dhe thekson tensionin e vazhdueshëm në gadishullin Korean, ku të dyja vendet posedojnë kapacitete bërthamore.