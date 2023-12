Tensionohet situata/ Moska kërcënon Italinë, Libia mbushet me avionë rusë të gatshëm për luftë

Satelitët spiun amerikanë kanë sinjalizuar prej kohësh praninë në Libi të mercenarëve rusë dhe të armatimit që ata sollën në breg disa qindra kilometra në jug të Italisë.

Tani kjo prani po paralajmërohet nga ushtria e Marshallit Fushës Khalifa Haftar, i cili, i mbështetur nga Rusia dhe Egjipti, kontrollon gjysmën lindore të vendit afrikan duke u mbështetur politikisht në parlamentin e Tobruk, të kryeministrit Fathi Bashagha, rrugës për në Tripoli. rivali Abdulhamid Dbeibah, i mbështetur nga Turqia.

Dje, për herë të parë në dy vjet, Komanda e Përgjithshme e Ushtrisë Kombëtare Libiane në Haftar publikoi foto dhe madje një video në internet, ku shfaqen disa nga 14 luftëtarët rusë Mikoyan-Gurevich Mig-29 të pranishëm në bazën ajrore Al. Jufra që nga maji 2020, kur u raportuan nga Komanda Amerikane Africom.

Portativat e mercenarëve rusë të grupit Wagner, longa manus e Kremlinit, ndoshta pilotohen nga rusët, të cilët mund të kenë trajnuar edhe pilotë libianë. Fotot tregojnë oficerët e LNA-së që vizitojnë bazën, duke përfshirë djemtë e Haftarit, të quajtur Saddam (si diktatori i ndjerë irakian!) dhe Khaled.

Vizita, e publikuar gjerësisht nga Divizioni i Informacionit të Komandës së Përgjithshme të LNA-së, dukej se ishte bërë posaçërisht për të treguar aviacionin e Haftarit, pa treguar me sa duket ushtarët rusë, të cilët megjithatë do të ishin ende të pranishëm në bazë.

Përveç Mig-29, janë parkuar edhe avionë të tjerë me origjinë ruse dhe sovjetike, si avionë luftarakë Mig-21, helikopterë Mil Mi-24 dhe bombardues Sukhoi Su-24. Këto modele të vjetruara ishin tashmë në zotërimin e Gadafit, por rusët do t'i kishin rikthyer ato në gjendje pune.

Më pas është një video që tregon një Mig-29 duke u ngjitur shumë shpejt me turbojetët zhurmues me fuqi të plotë. Dhe kush e di nëse piloti nuk është një rus Wagner! Mig-29 është një avion jo më shumë modern, por ende i frikshëm, me një shpejtësi maksimale supersonike,

DY HAPA NGA SICILIA

Meqenëse, për shembull, Siçilia është 700 km nga Cyrenaica, Mig-29 që ngrihet nga Libia mund të mbulojë të gjithë shtrirjen e detit deri në Itali, duke shtyrë drejt Siçilisë dhe të jetë në gjendje të kthehet në bazë. Natyrisht, duket absurde të mendosh se forcat ajrore të Haftarit do të sulmojnë Italinë ose do të kërcënojnë trafikun detar në detin përballë.

Por përhapja e pranisë së luftëtarëve rusë në media, të cilat mund të jenë pararoja e shumë të tjerëve në rast të rritjes së tensionit Rusi-NATO në Mesdhe, mund të jetë një mesazh joverbal i sajuar si nga Moska ashtu edhe nga Haftari dhe i drejtuar. si për vendin tonë ashtu edhe për armiqtë e Tripolit.

Prania ruse në Libi, e papranuar nga Kremlini, pas kopertinës së kompanisë Wagner, do të ishte midis 1500 dhe 2000 burra, të cilëve do të shtoheshin 3000 milicia sirianë të forcave qeveritare pro-ruse në Damask.

Rusët janë të vendosur, përveç Al Jufra, në bazat e Brak al Shati, Benina, Qardabiyah dhe Al-Khadim. Dhe ata do të menaxhonin armën më të frikshme kundërajrore të pranishme në Libinë Lindore, sistemin rus Pantsir, i cili filloi të mbërrinte në vendin e furnizuar zyrtarisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ndoshta si pjesë e një trekëndëshi të rënë dakord me Moskën.

Pantsir është një aparat kompakt dhe i lëvizshëm, i montuar në kamionë ose automjete të gjurmuara, i përbërë nga një radar me rreze maksimale prej 45 km, 6 raketa kundërajrore tokë-ajër dhe 2 armë 30 mm.

Me një Pantsir, ndoshta të drejtuar nga ushtarët e Wagner-it, më 22 gusht një dron amerikan MQ-9 Reaper u rrëzua në Benina, ndoshta duke u nisur nga një bazë italiane, si Pantelleria ose Sigonella. Anti-ajrorët rusë gjithashtu shpesh shkatërroi disa drone turke Bayraktar TB-2 që Ankaraja dërgoi për të mbështetur milicitë e Tripolit.

Presidenti turk Rexhep Erdogan deklaroi dje se “Libia na ka propozuar të bëjmë shpime për energji në Mesdhe”, duke konfirmuar marrëveshjet e bëra tashmë më 3 tetor me Dbeibah nga një delegacion ministrash nga Ankaraja që shkuan në Tripoli.

ÇËSHTJET E NAFTËS

Por në luftën civile midis Tripolit dhe Tobrukut, kompania libiane e naftës NOC tenton të mbetet e pavarur, aq sa më 2 nëntor presidenti i saj, Farhat Bengdara, premtoi një kontratë shpimi detare të stilit italian ENI: "Ne po nënshkruajmë një investim me Eni-n për prodhimin e gazit në det të hapur, diçka që varion nga 6 deri në 8 miliardë dollarë investime.

Ekziston edhe një program shpimi në det dhe në tokë që do të nisë së shpejti nga ENI dhe BP”. Bengdara ngjalli gjithashtu një tubacion gazi për në Greqi, një armik i Turqisë, dhe një tubacion tjetër për në Damietta, Egjipt, në të cilin merr pjesë ENI. Ndërkohë, në samitin e saj në Algjer, Liga Arabe shpresonte më kot se Libia do të gjente “unitet me zgjidhjet e brendshme”, duke sulmuar çdo ndërhyrje të huaj.