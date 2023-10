Tensionet në veri, Turqia merr drejtimin e KFOR në Kosovë, ja çfarë pritet

Turqia do të marrë komandën e KFOR në Kosovë, në një kohë kritike dhe tensionesh pas sulmit serb në veri ku mbeti i vrarë efektivi Afrim Bunjaku.

Bloomberg raporton se Turqia, e cila ka ushtrinë më të madhe në NATO pas SHBA, do të marrë drejtimin e misionit nga Italia më datë 10 tetor.

Këtë e bëri me dije Ministri i Mbrojtes së Turqisë, Zeki Akturk.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Turqia ka marrëdhënie me të dyja palët, pasi ka zhvilluar lidhje tregtare me Serbinë, ndërkoh ka furnizuar Kosovën me dronë luftarakë.

Gjenerali turk, Ozkan Ulutas mbërriti të martën në Kosovë për të marrë komandën e misionit të NATO në Kosovës, me një forcë ushtarake prej 600 trupash.

Gjithashtu, qeveria turke do t’i kërkojë Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet dhe të ulin tensionet.