Kërkimet për naftë në det, tensione të reja Shqipëri - Greqi

Mediat greke i janë rikthyer sërish mosmarrëveshjeve mes Athinës dhe Tiranës për zonat detare dhe kërkimet për hidrokarbure në detin jon. Greke, gazeta “To Vima” sjell në vëmendje notën verbale që Ministria e Jashtme shqiptare paraqiti javën e kaluar, me kërkesën që Greqia të ndryshojë programin e kërkimeve në njerën prej parcelave detare në detin Jon.

“To Vima”, citon zyrtarë të Ministrisë së Jashtme greke, sipas të cilëve lëvizja e Ministrisë së Jashtme shqiptare mund të ketë një ndikim më të gjerë në marrëdhëniet dypalëshe.

Të njëjtat burime citohen të kenë vlerësuar se Tirana kërkon që bashkë me çështjen e zonave detare, të shtrojë edhe çështje të tjera, si ajo e përcaktimit të kufirit tokësor ndërmjet të dy vendeve. Duke iu rikthyer reagimeve të Athinës për notën e qeverisë shqiptare, “To Vima” thotë se Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias, sillet të ketë anulluar pjesëmarrjen e tij në takimin e homologëve të rajonit SEECP, që sipas gazetës do të mbahet në Tiranë, më 22 maj. Por në pikëpyetje mbetet edhe niveli i përfaqësimit të Greqisë në Samitin Ballkanik që do të mbahet po në Tiranë më 26 maj.

Gazeta kujton se ditë më parë, në shenjë pakënaqësie për notën e Tiranës, Ministri i Jashtëm grek kishte anulluar takimin e programuar me ambasadorin shqiptar në Athinë, Dashnor Dervishi.