Televizionet ruse shfaqin FOTOT nudo të Melania Trump, prezantuesit mezi mbajnë të qeshurën

Disa foto provokuese të Melania Trump janë rishfaqur në rrjet teksa zonja e parë e SHBA përgatitet për rikthimin në Shtëpinë e Bardhë pas fitores së bashkëshortit Donald.

Një televizion rus ka publikuar fotot e zhveshura të Melania Trump teksa prezantuesit në studio mundoheshin të mbanin të qeshurën.

Stacioni shtetëror Russia-1 transmetonte një dokumentar të kohës kur Melania ishte modele dhe pozonte për revistën britanike GQ rreth 25 vjet më parë.

Asokohe ajo ishte e dashura e Trump dhe kreu sesionin e fotografive në bordin e një avioni Boeing 727 duke veshur asgjë përveç këpucëve me taka, bizhuterive dhe prangave. Ndërsa në disa foto të tjera me bikini ajo mbante në dorë një pistoletë.

Pamjet e shpërndara gjithashtu në rrjetin X, tregojnë prezantuesin Yevgeny Popov që thotë se “zonja e parë po përgatitet të rikthehet në Shtëpinë e Bardhë”.

“Ja si dukej Melania në vitin 2000,” thotë Popov teksa në ekran shihen fotot kur Melania modele bënte foto në të gjithë botën.

Ndërsa Skabeeva shihet që mezi mban të qeshurën teksa bashkëshorti i shpjegon fotot publikut.

Melania u njoh me Trump në Javën e Modës në New York në 1998 dhe u martua me të në 2005.

“Jemi bombarduar me kërkesa për të shfaqur Melania,” thotë drejtuesi revistës GQ, Dylan Jones në intervistën e vitit 2016.

Muajin që shkoi, tashmë 54-vjeçarja Melania mbronte fotot e saj të zhveshura duke thënë se “nuk e kuptonte përse duhet të kritikohen për celebrimin e formës njerëzore në foto e modës”.

Ajo raportohet se tha: “Ne duhet të respektojmë trupin dhe traditën e artit në formë të shprehjes së vetvetes”, shkruan rrjeti DailyStar.