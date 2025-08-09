Të shtëna me armë zjarri në New Yourk/ 17-vjeçari qëllon 3 persona, arrestohet në vendngjarje
Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, më 9 gusht 2025, një ngjarje e rëndë ndodhi në zemër të Times Square në Nju Jork, ku një 17-vjeçar qëlloi tre persona pas një mosmarrëveshjeje verbale. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:20 të mëngjesit, në këndin e West 44th Street me 7th Avenue, afër Hard Rock Cafe.
Tre persona u plagosën: një 19-vjeçar u qëllua në këmbë, një 65-vjeçar në këmbë, dhe një 18-vjeçare u godit në qafë. Të gjithë u transportuan në spitalin Bellevue dhe janë jashtë rrezikut për jetën.
Autori i dyshuar, një 17-vjeçar, u arrestua në vendngjarje dhe iu sekuestrua arma e zjarrit. Pamjet e dëshmitarëve tregojnë turmat që ikin nga zona dhe shërbimet e emergjencës që ndihmojnë të plagosurit. Policia e Nju Jorkut (NYPD) ka nisur hetimet, por ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare për motivin e ngjarjes.
Ngjarja ndodhi në një zonë të njohur për turistët, duke shkaktuar shqetësim për sigurinë publike. Përkundër kësaj ngjarjeje, statistikat e fundit tregojnë se viti 2025 ka regjistruar numrin më të ulët të të shtënave dhe viktimave nga të shtënat në historinë e qytetit.