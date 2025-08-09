LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Të shtëna me armë zjarri në New Yourk/ 17-vjeçari qëllon 3 persona, arrestohet në vendngjarje

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 14:03
Bota

Të shtëna me armë zjarri në New Yourk/ 17-vjeçari

Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, më 9 gusht 2025, një ngjarje e rëndë ndodhi në zemër të Times Square në Nju Jork, ku një 17-vjeçar qëlloi tre persona pas një mosmarrëveshjeje verbale. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:20 të mëngjesit, në këndin e West 44th Street me 7th Avenue, afër Hard Rock Cafe. 

Tre persona u plagosën: një 19-vjeçar u qëllua në këmbë, një 65-vjeçar në këmbë, dhe një 18-vjeçare u godit në qafë. Të gjithë u transportuan në spitalin Bellevue dhe janë jashtë rrezikut për jetën. 

Autori i dyshuar, një 17-vjeçar, u arrestua në vendngjarje dhe iu sekuestrua arma e zjarrit. Pamjet e dëshmitarëve tregojnë turmat që ikin nga zona dhe shërbimet e emergjencës që ndihmojnë të plagosurit. Policia e Nju Jorkut (NYPD) ka nisur hetimet, por ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare për motivin e ngjarjes.

Ngjarja ndodhi në një zonë të njohur për turistët, duke shkaktuar shqetësim për sigurinë publike. Përkundër kësaj ngjarjeje, statistikat e fundit tregojnë se viti 2025 ka regjistruar numrin më të ulët të të shtënave dhe viktimave nga të shtënat në historinë e qytetit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion