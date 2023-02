Të shtëna me armë , 3 të vrarë dhe 5 të plagosur. Autori gjendet i vdekur

Të paktën tre persona janë vrarë pas të shtënave në një universitet amerikan. Pas të shtënave sulmuesi iku në këmbë dhe u përshkrua si një mashkull i zi i shkurtër, me kapele, këpucë të kuqe dhe një xhaketë xhinse.

Më vonë ai vdiq nga një plagë e vetëshkaktuar me armë zjarri.

Përveç viktimave, policia tha se pesë persona u dërguan në spital, disa në një gjendje të rëndë për jetën.

Incidenti ndodhi në orën 20:18 me kohën lokale kur të shtëna u dëgjuan në Berkey Hall në kampusin East Lansing.

Studentëve dhe stafit iu tha të “sigurohen menjëherë” pasi oficerët iu përgjigjën thirrjeve të shumta të 911.

Policia tha se personi i armatosur hapi zjarr edhe në sindikatat e universitetit aty pranë dhe për herë të fundit u pa duke u larguar nga ndërtesa në këmbë.

Një numër i madh ka të ngjarë të jenë bllokuar pasi rreth 50,000 njerëz janë pjesë e kampusit, i cili gjithashtu pret klasa në mbrëmje.

Rreth katër orë pas alarmit fillestar, policia tha se personi i armatosur ishte gjetur i vdekur jashtë kampusit me një plagë të dukshme të vetë-shkaktuar me armë zjarri pas “kontaktit” me forcat e rendit.

Chris Rozman, nga Policia e Universitetit Shtetëror të Michiganit, tha se oficerë “të shumtë” ishin përgjigjur brenda pak minutash dhe dhanë ndihmën e parë në të dy vendet e të shtënave.

Dy nga viktimat vdiqën në Berkey Hall dhe tjetra në sindikatat e MSU, tha z. Rozman.

Ai u tha gazetarëve se “qindra” policë dhe personel të zbatimit të ligjit ishin përfshirë në gjuetinë e personit të armatosur. Kampusi është rreth 90 milje në veriperëndim të Detroitit.