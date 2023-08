Të shtëna armësh dhe therje me thika, përplasen bandat në rrugët e Londrës

Në rrugët e Londrës janë përplasur sërish bandat, duke krijuar një skenë të frikshme filmi. Mësohet se katër persona që përpiqen ta therin njëri-tjetrin me thika të gjata dhe një çekan. Mediat tregojnë se një numër i madh i forcave policore bashkë me qen e helikopter u panë në zonë, pasi një burrë në të njëzetat u dërgua me urgjencë në spital me plagë nga arma e zjarrit dhe mjetet e mprehta.

Vetëm një orë pas incidentit në Brixton, policia u thirr për një therje tjetër në Norëood, më pak se tri milje larg. Një burrë u gjet me plagë nga thika dhe u dërgua në spital para orës 23.