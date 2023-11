Të rraskapitur dhe të zhgënjyer me aleatët, analiza e CNN për fatin e luftës në Ukrainë

Të raskapitur dhe të zhgënjyer me aleatët, presidenti i Ukrainës dhe shefi i ushtrisë paralajmërojnë një luftë të gjatë dhe në disfavor të Ukrainës. Në një analizë të CNN jepen dy vlerësime të ashpra të perspektivës së Ukrainës në luftën e saj me Rusinë. Njëra nga komandanti i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, i cili pranon se fusha e betejës është në një ngërç dhe një luftë e gjatë zhgënjyese nga e cila përfiton Moska.

Tjetri portretizon presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky si të rraskapitur nga përpjekja e vazhdueshme për të mashtruar dhe bindur aleatët që të mbajnë besimin tek ai. Shefi ushtarak i Ukrainës, gjenerali Valery Zaluzhny tha në një intervisstë për mediat e huaja se me shumë mundësi nuk do të ketë përparim të thellë dhe të bukur, por në vend të kësaj një valë humbjesh dhe shkatërrimesh shkatërruese. Në të njëjtën kohë në një intervistë me Simon Shuster të TIME, Zelensky thotë se askush nuk beson në fitoren e Ukrainës sa vetë ai.

Shuster, i cili prej kohësh ka pasur akses në rrethin e brendshëm të presidentit, e portretizon Zelenskyn si të lodhur dhe ndonjëherë nervoz dhe të shqetësuar se angazhimi aleatëve po pakësohet. Pesë muaj pasi Ukraina nisi kundërsulmimin, frika e Zelensky dhe vlerësimi i Zaluzhny vijnë pasi fokusi i botës zhvendoset në Lindjen e Mesme dhe rreziku që lufta e Izraelit me Hamasin mund të përhapet në një konflikt më të gjerë rajonal.

Vetë Zelensky e pranon për TIME se Ukraina humbet nga ngjarjet në Lindjen e Mesme. Zaluzhny pranon sinqerisht se Rusia do të ruajë një avantazh në armatim, pajisje, raketa dhe municione për disa kohë. Në të njëjtën kohë ai pranon se ushtria ruse është mësuar dhe përshtatur. Ajo ka përmirësuar zinxhirët e logjistikës, fabrikat po prodhojnë pajisje të reja dhe aftësitë e saj të luftës elektronike kanë zbehur avantazhin e Ukrainës në municione precize. Sipas tij, Rusia ka aq shumë burime njerëzore saqë nuk i tërheqin aspak vëmendjen humbjet që ka pësuar deri më tani në terren.