Të lidhur me zinxhirë në tunele, torturë dhe izolim! Ish-pengjet e Hamasit zbulojnë tmerret e robërisë
Pas dy vitesh robërie nga Hamasi, pengjet e liruara së fundmi kanë zbuluar kushtet e ashpra dhe çnjerëzore që kanë përjetuar në tunelet nëntokësore të Gazës.
Nga izolimi dhe privimi nga ushqimi deri te torturat, përshkrimet e tyre pikturojnë një pamje të zymtë të realitetit të ashpër të robërisë së tyre.
Sipas Channel 12, Ariel Cunio u mbajt në izolim gjatë robërisë së tij, ndërsa vëllai i tij, David, u mbajt me Nimrod Cohen dhe Eitan Horn në tunele të ndara nëntokësore. Davidi nuk kishte qasje në lajme apo informacione, dhe vetëm në një takim të shkurtër me Yarden Mibas – pasi xhiroi një video të Hamasit – mësoi se vëllai i tij binjak, Eitan, i kishte mbijetuar sulmit të 7 tetorit.
Gali dhe Ziv Berman u mbajtën në dhoma të ndara, plotësisht të shkëputur nga çdo formë komunikimi.
Edhe pse ishin në të njëjtin qytet, ata nuk e dinin se do të ribashkoheshin. Sipas dëshmive, pengmarrësit e tyre folën me ta në hebraisht gjatë ndalimit të tyre. Elkanah Bohbot e kaloi pjesën më të madhe të robërisë së tij i lidhur me zinxhirë në tunele nëntokësore, duke humbur çdo ndjenjë kohe dhe hapësire.
Në përvjetorin e martesës së tij, u tha ai të afërmve të tij, se i kërkoi një roje ta linte të bënte një banjë. Burri i Hamasit fillimisht refuzoi, por më pas u dorëzua. Matan Angrest u plagos në duar dhe gishta dhe iu nënshtrua një trajtimi të dhimbshëm pa anestezi, duke i shkaktuar probleme serioze. Ndryshe nga pengjet e tjera, atij herë pas here i lejohej të shihte video nga Sheshi i Pengjeve, ku dëgjoi fjalët e familjes së tij.
Nëna e tij e përshkroi të birin si person që kishte vuajtur “tortura të tmerrshme në muajt e parë, kur ai konsiderohej ushtar”. Matan, tha ajo, ka ankthe me imazhe të rrahjeve, rrëmbimeve dhe abuzimit që ka vuajtur. “Ai ka kaluar shumë. Por ai është këtu dhe ne do të përqendrohemi te pozitivet.
Ai ishte në tunele për një kohë të gjatë, duke folur për bombardime të rënda nga ushtria izraelite, aeroplanë që fluturonin mbi tunel, mure që binin pranë tyre.”. Avinatan Or u mbajt në një kamp në Gazën qendrore, ku pengmarrësit e tij e lanë të vdiste nga uria. Sipas raportit fillestar mjekësor, ai humbi deri në 40% të peshës së trupit të tij.
Ai ishte plotësisht i izoluar nga pengjet e tjera dhe nuk dinte pothuajse asgjë për ngjarjet në Izrael pas pushtimit të Hamasit. Babai i Eviathar David u tha mediave izraelite se djali i tij pësoi abuzim fizik dhe psikologjik, ndërsa ishte i ndarë nga i burgosuri tjetër, Guy Gilboa-Dalal, dy muaj më parë. Alon Ohel, nga ana e tij, mbeti i lidhur me zinxhirë në të njëjtin tunel për gati dy vjet.
Ai u zhvendos në një vend tjetër vetëm 40 ditë më parë, pas një marshimi të gjatë drejt qendrës së Rripit të Gazës. IDF tha se lëvizja kishte për qëllim ta përdorte atë si mburojë njerëzore për të parandaluar ushtrinë të merrte kontrollin e qytetit.