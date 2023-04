Të gjithë sytë nga qielli! Sot ndodh fenomeni i pazakontë, i pari në gati 10 vjet

Mbrëmjen e sotme pritet një eklips hënor hibrid, një fenomen I rrallë, që vjen pas gati dhjetë vitesh. Hëna do të kalojë midis Tokës dhe Diellit dhe kjo do të bëjë që njerëzit në një pjesë të Australisë, Timorit Lindor dhe Indonezisë, të shohin një eklips unazor ose total.

Një eklips diellor hibrid, i pari i këtij lloji në gati 10 vjet shënohet mbrëmjen e kësaj të mërkurë. Gjatë kësaj ngjarjeje të rrallë qiellore, hëna do të kalojë midis Tokës dhe Diellit. Kjo do të bëjë që njerëzit në një pjesë të Australisë, Timorit Lindor dhe Indonezisë, Filipine, Zelandë e re, të shohin një eklips unazor ose total, në varësi të ku ndodhen në raport me hënën.

"Ky eklips është pak i vështirë, sepse jo shumë prej tij do të kalojë mbi tokë...kështu që shumica e njerëzve që kanë një shans për të parë eklipsin do të shohin një eklips të pjesshëm," tha Dr. Michael Kirk, ekspert i NASA-s.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Eklipsi hibrid do të fillojë në orën 22:37 të mërkurën dhe do të zgjasë deri rreth orës 1:56 të mëngjesit T, sipas EarthSky, me tërësinë më të madhe, kur hëna mbulon plotësisht diellin, që ndodh për pak më shumë se një minutë në orën 12:16 pas mesnate.

I njohur ndryshe si një eklips total unazor, fenomeni bën që në disa zona hëna të duket e njëjtë me madhësinë e diellit, ndërsa në vende të tjera njerëzit do ta perceptojnë hënën si më të vogël se dielli.

Një eklips total, i krijuar nga hija qendrore dhe më e errët e hënës, e njohur si ombra e saj, shkakton një errësim të shkurtër të qiellit tonë, pasi hëna bllokon pothuajse të gjithë diellin - përveç atmosferës së saj të jashtme të zjarrtë - nga pamja.

Eklipsi tjetër hibrid pritet në vitin 2031. Por pas kësaj, kushtet e nevojshme për një ngjarje të tillë ka të ngjarë të mos përsëriten deri më shumë se 100 vjet më vonë, në 2164, sipas NASA-s.