“Të fluturojnë me fshesa”, Rusia "hakmerret" me SHBA-të: Nuk do t’i shesim më motorë raketash

Agjencia ruse hapësinore, Roscosmos, nuk do të dërgojë më motorë raketash të prodhuar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara, tha kreu i Roscosmos Dmitry Rogozin në televizionin shtetëror, duke i dhënë fund një marrëdhënieje të gjatë midis prodhuesve të raketave amerikane dhe ruse.

“Sot ne kemi marrë një vendim për të ndaluar dërgesat e motorëve të raketave të prodhuara nga NPO Energomash në Shtetet e Bashkuara”, tha Rogozin, sipas faqes ruse të lajmeve TASS. “Më lejoni t’ju kujtoj se këto dërgesa kanë qenë mjaft intensive diku që nga mesi i viteve 1990”.

TASS raportoi se ndalimi do të zbatohet për motorët RD-180 që fuqizojnë raketat Atlas V të United Launch Alliance (ULA) me bazë në SHBA.

Por CEO i ULA-s, Tory Bruno, tha përmes Twitter-it se ULA ka marrë tashmë dorëzimin e RD-180-ve që i nevojiten në një afat të shkurtër dhe ai nuk parashikon që pasojat nga pushtimi rus në Ukrainë të kenë ndonjë ndikim në operacionet e ULA.

ULA, një kompani private e transportit hapësinor, është në proces të braktisjes së linjës së saj të raketave Atlas në favor të një linje të re raketash, të quajtur Vulcan, që do të përdorë motorë të prodhuar nga kompania e raketave me bazë në SHBA të Jeff Bezos, Blue Origin. Nuk është e qartë se kur ajo raketë do të jetë gati për të fluturuar.

Ndalimi zbatohet gjithashtu për motorët RD-181 që përdoren në raketat Antares të Northrop Grumman, sipas mediave shtetërore ruse. Ato raketa përdoren për të fuqizuar misionet e rifurnizimit pa ekuipazh në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës. Northrop Grumman nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment.

“Që nga sot, kishte plane për të ofruar 12 motorë shtesë RD-181 në 2022-2024 dhe u zhvilluan bisedime edhe me Shtetet e Bashkuara për dorëzimin e motorëve RD-181M me karakteristika të përmirësuara operacionale, por ne besojmë se në këtë situatë ne nuk mund të furnizojmë më Shtetet e Bashkuara me motorët tanë më të mirë”, tha Rogozin.

SHBA ka mjete të tjera për të marrë mallra në dhe nga stacioni hapësinor. Anija kozmike Dragon e SpaceX përdoret shpesh për këtë qëllim.

“Lërini të fluturojnë me diçka tjetër, me fshesat e tyre,” i tha Rogozin një stacioni televiziv rus të enjten.