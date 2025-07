Të akuzuar për zhvatje me metoda mafioze, lihen në burg vajza dhe dhëndri i ish-bosit famëkeq të Cosa Nostra-s

Maria Concetta Riina dhe bashkëshorti i saj, Antonino Ciavarello, janë vendosur nën masën paraprake të arrestit me burg, me vendim të Gjykatës së Rishikimeve në Itali. Të dy janë të akuzuar për zhvatje të rënduar dhe tentativë zhvatjeje, të kryera me metoda mafioze ndaj dy sipërmarrësve nga rajoni i Toskanës.

Vajza dhe dhëndri i ish-bosit famëkeq të Cosa Nostra-s, Salvatore “Totò” Riina, janë në hetim nga Prokuroria e Firences dhe Karabinierët e Njësisë Speciale ROS. Edhe pse masa e arrestit nuk është ende e ekzekutueshme për shkak se vendimi nuk është përfundimtar, Gjykata e Apelit ka pranuar ankimimin e prokurorisë duke vlerësuar se ekziston rreziku real për manipulim të provave dhe përsëritje të krimit.

Ngjarjet në fjalë datojnë në gusht të vitit 2024. Sipas hetimeve, Riina dhe Ciavarello i kanë dërguar dy sipërmarrësve kërkesa kërcënuese dhe urgjente për para, që sipas prokurorisë, kanë dhënë efekt, duke detyruar njërin prej tyre të dorëzonte një shumë parash.

Megjithëse i ndaluar në burg gjatë asaj kohe, Antonino Ciavarello kishte arritur të komunikonte përmes një telefoni celular me bashkëshorten dhe me viktimat e dyshuara. Sipas aktakuzës, një nga sipërmarrësit nga Siena është detyruar t’u dorëzojë 1,000 euro dhe një shportë ushqimore me vlerë rreth 150 euro. Ndërkohë, një tjetër përpjekje për zhvatje ndaj një sipërmarrësi nga Piza nuk ka pasur sukses.

Një nga mesazhet më domethënëse që dyshohet se është dërguar nga Riina thuhet se përmbante frazën: “Ne jemi gjithmonë të njëjtët si më parë, njerëzit nuk ndryshojnë” – një deklaratë që, sipas hetuesve, dëshmon qartë përdorimin e presionit tipik të mafies për të mbjellë frikë dhe për të imponuar ndikim.

Rasti pritet të vazhdojë në instancat më të larta, ndërsa hetimet përfshijnë elementë që mund të çojnë edhe në akuza të tjera në lidhje me komunikimet dhe përdorimin e mjeteve të paligjshme nga brenda burgut.