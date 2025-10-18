Taylor Swift dhuron 100 mijë dollarë për vajzën 2-vjeçare me kancer: I dërgoj një përqafim të madh mikes sime, Lilah
Taylor Swift ka bërë një gjest bujar duke dhuruar 100 mijë dollarë për trajtimin e një vajze dy vjeçare të quajtur Lilah, e cila po përballet me kancer në fazën e katërt.
Dhurata e këngëtares erdhi vetëm disa ditë pasi një video prekëse e vogëlushes u bë virale në rrjetet sociale, ku ajo e quante Taylor-in “miken e saj”.
Fushata për mbledhje fondesh ishte hapur në platformën GoFundMe, pasi Lilah ishte diagnostikuar me sëmundjen e rëndë në moshën vetëm 18-muajshe.
Historia e saj preku shumë njerëz, përfshirë edhe vetë Sëift, pasi në video shihej Lilah duke ndjekur klipin e këngës “Fate of Ophelia”, ndërsa tregonte me gisht ekranin dhe thoshte me gëzim: “Ajo është mikja ime!”
Më 17 tetor, Taylor bëri një donacion prej 100 mijë dollarësh në faqen zyrtare të GoFundMe të familjes së Lilah-s, duke lënë edhe një mesazh.
“Po i dërgoj një përqafim të madh mikes sime, Lilah”, kishte shkruar këngëtarja.
Gjestin e saj e ndoqën edhe mijëra fansa të njohur si Swifties, të cilët nisën të dhuronin shuma simbolike prej 13 dollarësh, një numër me domethënie të veçantë për këngëtaren pasi ajo e quan si numrin e saj të fatit.