LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Taylor Swift dhuron 100 mijë dollarë për vajzën 2-vjeçare me kancer: I dërgoj një përqafim të madh mikes sime, Lilah

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 13:34
Bota

Taylor Swift dhuron 100 mijë dollarë për vajzën

Taylor Swift ka bërë një gjest bujar duke dhuruar 100 mijë dollarë për trajtimin e një vajze dy vjeçare të quajtur Lilah, e cila po përballet me kancer në fazën e katërt.

Dhurata e këngëtares erdhi vetëm disa ditë pasi një video prekëse e vogëlushes u bë virale në rrjetet sociale, ku ajo e quante Taylor-in “miken e saj”.

Fushata për mbledhje fondesh ishte hapur në platformën GoFundMe, pasi Lilah ishte diagnostikuar me sëmundjen e rëndë në moshën vetëm 18-muajshe.

Historia e saj preku shumë njerëz, përfshirë edhe vetë Sëift, pasi në video shihej Lilah duke ndjekur klipin e këngës “Fate of Ophelia”, ndërsa tregonte me gisht ekranin dhe thoshte me gëzim: “Ajo është mikja ime!”

Më 17 tetor, Taylor bëri një donacion prej 100 mijë dollarësh në faqen zyrtare të GoFundMe të familjes së Lilah-s, duke lënë edhe një mesazh.
“Po i dërgoj një përqafim të madh mikes sime, Lilah”, kishte shkruar këngëtarja.

Gjestin e saj e ndoqën edhe mijëra fansa të njohur si Swifties, të cilët nisën të dhuronin shuma simbolike prej 13 dollarësh, një numër me domethënie të veçantë për këngëtaren pasi ajo e quan si numrin e saj të fatit.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion