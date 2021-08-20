Talebanët, kërkime derë më derë për të gjetur bashkëpunëtorët e NATO-s dhe qeverisë
Talebanët kanë intensifikuar kërkimet e tyre për njerëzit që punonin për forcat e NATO -s ose qeverinë e mëparshme afgane, paralajmëroi një dokument i OKB -së.
Thuhet se militantët kanë shkuar derë më derë për të gjetur objektiva dhe kërcënuan anëtarët e familjes së tyre.
Grupi i ashpër islamik është përpjekur të sigurojë afganët që kur morën pushtetin në një ofensivë rrufe, duke premtuar se nuk do të kishte “hakmarrje”, por ka frikë se talebanët kanë ndryshuar pak që nga vitet 1990.
Paralajmërimi që grupi po synonte “bashkëpunëtorët” erdhi në një dokument konfidencial nga Qendra Norvegjeze RHIPTO për Analizat Globale, e cila siguron inteligjencë për OKB -në.
“Ekziston një numër i madh i individëve që aktualisht janë në shënjestër nga talebanët dhe kërcënimi është i qartë,” tha për BBC Christian Nellemann, i cili kryeson grupin që qëndron pas raportit.
“Është me shkrim që, nëse ata nuk dorëzohen, talebanët do të arrestojnë dhe ndjekin penalisht, do të marrin në pyetje dhe ndëshkojnë anëtarët e familjes në emër të atyre individëve.”
Ai paralajmëroi se kushdo që ishte në listën e zezë të talebanëve ishte në rrezik të madh dhe se mund të kishte ekzekutime masive.
Fuqitë e huaja po vazhdojnë përpjekjet për të nxjerrë shtetasit e tyre nga Afganistani. Një zyrtar i NATO -s tha të premten se më shumë se 18,000 njerëz janë evakuuar në pesë ditët e fundit nga aeroporti i Kabulit.
Rreth 6,000 të tjerë, mes tyre ish -përkthyes për forcat e armatosura të huaja, janë në gatishmëri për t’u larguar vonë të enjten ose të premten herët.
Qëllimi është të dyfishojmë përpjekjet për evakuim gjatë fundjavës, tha zyrtari.
Jashtë aeroportit situata mbetet kaotike. Talebanët kanë bllokuar afganët që përpiqen të ikin, me një video që tregon një fëmijë duke iu dorëzuar një ushtari amerikan.
Presidenti Joe Biden, i cili ka qenë nën kritika të ashpra nga kundërshtarët e tij për tërheqjen e SHBA, pritet të flasë sot gjatë ditës për përpjekjet e evakuimit./A2