Takimi Trump-Putin, ukrainasit shprehen skeptikë: Nuk presim asgjë
Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin do të takohen këtë javë në Alaskë për të negociuar përfundimin e luftës në Ukrainë, optimizmi në Ukrainë është i dobët dhe shumica nuk presin rezultate pozitive.
Pas më shumë se tre vjetësh konflikti të përgjakshëm dhe bisedimeve të dështuara, ukrainasit përballen me sfida të mëdha në luftën kundër forcave ruse. Një burrë në Kiev tha për televizionin Current Time se “nuk ka shumë për të shpresuar për ndonjë zhvillim pozitiv” dhe se frikësohet që situata do të vazhdojë të ngecë deri në fund të mandatit të presidentit amerikan aktual.
Përgatitjet në Uashington duket se po përqendrohen në pranimin e kompromisave të mëdha, pasi nënpresidenti amerikan JD Vance paralajmëroi se marrëveshja përfundimtare mund të mos kënaqë të dy palët. Rusia ka refuzuar vazhdimisht takimin me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, duke theksuar se një takim i tillë mund të ndodhë vetëm pasi të ketë një marrëveshje paqeje dhe jo për një armëpushim.
Dallimet e thella mes Moskës dhe Kievit për territoret dhe sigurinë mbeten pengesa kryesore, pavarësisht tri rundave të bisedimeve në Turqi që nga maji. Putin e ka refuzuar ftesën për një takim ballë për ballë me Zelenskyn, duke theksuar se “kushtet” për një takim të tillë janë “shumë larg”.
Një grua në Kiev tha për Current Time: “Nuk pres asgjë nga takimi. Pres vetëm prej ushtrisë ukrainase.”
Takimi vjen në një moment kur marrëdhëniet Trump–Putin janë intensive, ndërsa Putin nuk ka hequr dorë nga synimet e tij fillestare në Ukrainë. Trump dhe Putin kanë zhvilluar gjashtë biseda telefonike dhe një zyrtar i lartë amerikan ka udhëzuar të komunikojë me Moskën të paktën tri herë.
Vendimi i Trump për të takuar Putinin personalisht – diçka që paraardhësi i tij Joe Biden ka refuzuar pas fillimit të luftës – tregon besimin e tij se marrëdhënia personale me liderin rus mund të sjellë një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Për Putinin, takimi pa praninë e Zelenskyt është një fitore simbolike dhe reflekton qëndrimin e tij se Zelensky është një lider jolegjitim dhe se marrëveshja përfundimtare mund të arrihet vetëm me Shtetet e Bashkuara.
Udhëtimi i Putinit në SHBA është një tjetër sukses për të, pavarësisht fletarrestimit ndërkombëtar të lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për akuza për krime lufte. Administrata Trump ka qëndrim armiqësor ndaj këtij institucioni ndërkombëtar.
Megjithatë, një grua ukrainase shprehu një dozë shprese përpara takimit, duke thënë: “Nuk pres më asgjë, por shpresoj që Trumpi të bëjë diçka.”