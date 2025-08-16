Takimi, "Trump nuk humbi, por Putini fitoi qartë", thotë ish-këshilltari i sigurisë kombëtare të SHBA
John Bolton, ish-këshilltari i sigurisë kombëtare i Presidentit amerikan Donald Trump, tha dje aps takimit ne Alaska se ishte e qartë se kush doli fitues në takimin midis Trump dhe Presidentit rus Vladimir Putin.
Të dy udhëheqësit dhanë deklarata të shkurtra pas takimit të tyre të rëndësishëm sot në Alaska.
“Trump nuk humbi, por Putini fitoi qartë”, tha Bolton, duke shtuar se “Trump nuk fitoi asgjë, përveç më shumë takimeve”.
Putini “ka bërë shumë për të rivendosur marrëdhënien, të cilën gjithmonë e kam besuar se ishte qëllimi i tij kryesor”, tha Bolton.
“Ai i shpëtoi sanksioneve. Ai nuk përballet me një armëpushim. Takimi i radhës nuk është caktuar ende.
(Presidentit ukrainas Volodymyr) Zelensky nuk iu tha asgjë nga kjo para kësaj konference për shtyp. Është larg të qenit e përfunduar, por do të thoja se Putini arriti shumicën e asaj që donte.
Trump arriti shumë pak”, tha Bolton.