Takimi Putin-Trump mund të zhvillohet më 11 gusht, Evropa përjashtohet si vend takimi
Një takim mes Presidentit rus Vladimir Putin dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump mund të zhvillohet më 11 gusht, me mundësinë që vendtakimi të jetë jashtë Evropës, potencoi Fox News duke cituar burime anonime.
Megjithatë, një burim i afërt me negociatat, i kontaktuar nga agjencia ruse TASS, deklaroi se Roma, që u përmend fillimisht si mundësi, është jashtë diskutimit. “Jo Evropa,” tha burimi, duke theksuar se kontinenti nuk është i përshtatshëm për këtë takim.
Më 7 gusht, ndihmësi presidencial rus, Yury Ushakov, konfirmoi se Moska dhe Uashingtoni kanë rënë dakord për një takim mes udhëheqësve në ditët në vijim. Data përfundimtare do të përcaktohet pas përfundimit të përgatitjeve të nevojshme.
Kjo zhvillim vjen në një klimë tensioni dhe negociatash diplomatike të ndërlikuara mes dy fuqive më të mëdha botërore, ndërsa pritet që takimi të ketë ndikim në çështjet ndërkombëtare me interes strategjik.