LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Fatmir Mediu takimi n Lezhe dhe Elbasan

Lajmifundit / 7 Qershor 2015, 07:38
Politikë

mediu2015Kryetari i Partise Republikane Fatmir Mediu eshte ndalur ne nje takim elektoral ne qytetin e Lezhes ku ka folur per rendesine qe  ka vota e 21 qershorit per te ardhmen e vendit. Zoti Mediu ftoi lezhjanet dhe te gjithe shqiptaret qe permes votes t`i thone jo qeverise qe me politikat e saj po e con vendin ne kahun e kundert te procesit integrues qe aspirojme.

Po ashtu kryetari i PR ishte ne qytetin e Elbasanit ne nje takim elektoral ne te cilin ka shpalosur para mbeshtetesve alterantiven qe sipas tij do te rimekembe vendin. Mediu ftoi qytetaret  te votojne numrin 13 per t`i thene JO varferise dhe PO punesimit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion