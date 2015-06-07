Fatmir Mediu takimi n Lezhe dhe Elbasan
Kryetari i Partise Republikane Fatmir Mediu eshte ndalur ne nje takim elektoral ne qytetin e Lezhes ku ka folur per rendesine qe ka vota e 21 qershorit per te ardhmen e vendit. Zoti Mediu ftoi lezhjanet dhe te gjithe shqiptaret qe permes votes t`i thone jo qeverise qe me politikat e saj po e con vendin ne kahun e kundert te procesit integrues qe aspirojme.
Po ashtu kryetari i PR ishte ne qytetin e Elbasanit ne nje takim elektoral ne te cilin ka shpalosur para mbeshtetesve alterantiven qe sipas tij do te rimekembe vendin. Mediu ftoi qytetaret te votojne numrin 13 per t`i thene JO varferise dhe PO punesimit.