Tajfuni i fuqishëm godet Vietnamin, 3 të vdekur dhe mijëra shtëpi të shkatërruara
Tajfuni Katjiki ka shkaktuar të paktën tre vdekje dhe ka plagosur 10 persona në Vietnam, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha në provincat veri-qendrore, paralajmëruan autoritetet. Stuhia ka shkatërruar rreth 7,000 shtëpi, ka përmbytur 28,800 hektarë fusha orizi dhe ka rrëzuar rreth 18,000 pemë.
Katjiki ka shkaktuar gjithashtu rrëzimin e 331 shtyllave elektrike, duke krijuar ndërprerje të mëdha energjie në provincat Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen dhe Phu Tho. Rrugët e kryeqytetit Hanoi u bënë kaotike, ndërsa shirat e rrëmbyeshëm të martën në mëngjes shkaktuan përmbytje që paralizuan trafikun.
Videot e transmetuara nga mediat shtetërore treguan Liqenin Perëndimor të Hanoit duke u derdhur, ndërsa disa fshatra në provincën Bac Ninh u izoluan për shkak të përmbytjeve. Tajfuni goditi bregdetin veri-qendror të Vietnamit të hënën pasdite dhe më pas u dobësua në një stuhi tropikale ndërsa po shkonte drejt Laosit.
Agjencia kombëtare meteorologjike e Vietnamit paralajmëroi se shirat e rrëmbyeshëm do të vazhdojnë në disa zona veriore, me disa rajone që pritet të marrin deri në 150 mm shi në gjashtë orë, duke rrezikuar përmbytje të menjëhershme dhe rrëshqitje toke. Para se të godiste Vietnamin, Katjiki kishte kaluar bregdetin jugor të ishullit Hainan në Kinë, duke detyruar mbylljen e bizneseve dhe transportit publik në qytetin Sanya.