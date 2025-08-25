Tajfuni i afrohet Vietnamit, mbi gjysmë milion njerëz urdhërohen të evakuohen
Autoritetet vietnameze kanë urdhëruar evakuimin e mbi 586,000 banorëve nga provincat qendrore të Thanh Hoa, Quang Tri, Hue dhe Da Nang, përpara mbërritjes së tajfunit Kajiki.
Stuhia shoqërohet me erëra deri në 166 km/orë dhe pritet të forcohet më tej përpara se të godasë brigjet e Vietnamit herët të hënën.
Meteorologët paralajmërojnë se, edhe pse më pas mund të dobësohet, tajfuni do të sjellë erëra që arrijnë në 200 km/orë, reshje intensive prej 300–400 mm dhe dallgë stuhie nga 2 deri në 4 metra.
Autoritetet kanë pezulluar fluturimet dhe kanë urdhëruar anijet të qëndrojnë në breg. Vietnam Airlines anuloi të paktën 22 fluturime për në dhe nga qytetet qendrore gjatë së dielës dhe së hënës.
Ushtarët janë dislokuar për të ndihmuar në operacionet e emergjencës, ndërsa banorët në zonat më të prekura janë paralajmëruar të mos dalin jashtë.
Frika kryesore është që Kajiki të ketë pasoja të ngjashme me tajfunin Yagi të shtatorit të vitit të kaluar, i cili shkaktoi qindra viktima në rajon, përfshirë 300 në Vietnam.