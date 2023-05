Sulltani turk drejt katastrofës, opozitari Kilicdaroglu përmbys avantazhin e Erdogan, Turqia drejt balotazhit presidencial

Turqia dukej se po shkonte drejt balotazhit të zgjedhjeve presidenciale pasi as Tajip Erdogan dhe as rivali Kemal Kilicdaroglu nuk e kaluan pragun për të fituar të dielën, në një sondazh që shihet si një verdikt mbi sundimin 20-vjeçar të Erdoganit dhe rrugën gjithnjë e më autoritare.

Me pothuajse 91% të kutive të votimit të numëruara, të dyja palët pretenduan se ishin përpara dhe kundërshtuan shifrat, duke paralajmëruar kundër çdo përfundimi të parakohshëm në një vend thellësisht të polarizuar. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu, me pothuajse 91% të kutive të numëruara, Erdogan kryesoi me 49.86% dhe Kilicdaroglu 44.38%. Opozita sugjeroi se rezultatet po publikoheshin me një urdhër që rriti artificialisht numrin e Erdoganit.

Një zyrtar i lartë nga aleanca opozitare tha: "duket se nuk do të ketë fitues në raundin e parë. Por, të dhënat tona tregojnë se Kiliçdaroglu do të udhëheqë." Pak para se të përfundojë numërimi i votimit Erdogan dërgon një mesazh në Twitter ku duket shumë pozitiv me rezultatin edhe pse ende nuk është përfundimtar. Paralelisht vijoj edhe numërimi për votat parlamentare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Përllogaritjet e deritanishme tregojnë se Aleanca Popullore ku bën pjesë edhe partia e Erdoganit mund të marrë 354 vende në parlament, një rritje krahasuar me zgjedhjet e 2018-ës. Shumica e nevojshme për formimin e qeverisë është 301.194 përllogaritet të ketë koalicioni i kryesuar nga republikanët e Kiliçdaroglu dhe 52 grupimi tjetër i Aleancës së Punës dhe Lirisë, të dyja grupime të majta. Pjesëmarrja në zgjedhjet e djeshme ishte mbi 88% në ato presidenciale dhe më shumë se 85% në parlamentare, teksa votimi u zhvillua nga ora 8 e mëngjesit deri në 17 pasdite.

Detajet nga votimet

Procesi i votimit u mbyll dje rreth orës 16:00 dhe sipas ligjit turk, raportimi i çdo rezultati është i ndaluar deri në orën 21:00 me kohën lokale. “The Guardian” shkruan se pjesëmarrja në zgjedhje ishte e lartë, me shifra rekord. “Turqia ka një përqindje mjaft të lartë të pjesëmarrjes në përgjithësi: ishte rreth 86% në zgjedhjet e mëparshme presidenciale në 2018. Ne presim një pjesëmarrje rekord në Stamboll dhe ka gjithashtu raporte se kjo është e njëjtë në të gjithë Turqinë”, u shpreh dje Canan Kaftanc?o?lu, kryetarja e Partisë CHP të K?l?çdaro?lu në Stamboll. 64 milionë njerëz me të drejtë vote kanë votuar në 190 mijë qendra votimi.

Në Turqi Janë mbi 4 mln votues për herë të parë, që të gjithë përkrahin kandidatin e opozitës, edhe pse ai është një 74-vjeçar. Gjasat janë që shkohet në balotazh, edhe pse të gjitha sondazhet e nxjerrin fitues rivalin e Erdogan, Kemal Kilicdaroglut. Votuesit në Turqi kanë hedhur votën e tyre në një fletë votimi në të cilën ishin të përfshira gjithsej 26 parti politike.

Gjysma e këtyre partive janë në garë për aleanca zgjedhore. Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan shprehu mirënjohjen për procesin e votimit demokratik të dielën dhe tha se qeveria e tij do të "vazhdojë të mbrojë vullnetin" e Turqisë derisa të numërohen të gjitha votat. “Procesi i votimit përfundoi në një mënyrë që i ka hije demokracisë sonë, falë Zotit. Tani, si gjithmonë, është koha për t'u mbajtur fort pas kutive të votimit. Derisa rezultatet të jenë përfundimtare, ne vazhdojmë të mbrojmë vullnetin e kombit tonë!” ka shkruar ai në llogarinë e tij zyrtare në Twitter.

Shënohen edhe të vdekur

Votimet në Turqi nuk kanë kaluar pa incidente, madje ka pasur edhe momente tragjike. Tre persona vdiqën në provinca të ndryshme të Turqisë në qendrat e votimit, sipas mediave të vendit, deri në pasditen e së dielës. Një komisioner zgjedhor 64-vjeçar nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet, humbi jetën në një qendër votimit. Qytetarët ishin të parët që u përpoqën ta ndihmonin para mbërritjes së mjekëve, por ai nuk arriti të mbijetonte.

Në provincën e Trabzonit, afër Rizes, 75-vjeçari Aysel Ulousoy humbi jetën si pasojë e atakut kardiak. Po ashtu, në provincën e Kerasounda-s, po në Pontus, një votuesi 85-vjeçar ka humbur jetën gjithashtu si pasojë e një ataku kardiak. Megjithatë, ka patur edhe përplasje fizike, në disa zona, si për shembull në juglindje, në provincën e Sanliurfa dhe në provincën veriperëndimore të Kocaelit.