Suedia rinovon strehimoret e kohës së luftës mes tensioneve në rritje me Rusinë
Parkingu i makinave Igeldamms në Stokholm mund të duket si një parking i zakonshëm nëntokësor i gdhendur në shkëmb, por mund të shërbejë edhe si një strehë publike për 1 mijë e 200 persona në rast konflikti ushtarak.
Ndërsa tensionet me Rusinë janë rritur që nga pushtimi i plotë i Ukrainës në fillim të vitit 2022, qeveria e Suedisë është zotuar të rrisë shpenzimet për mbrojtjen civile me shtatë herë.
Që nga viti i kaluar, ajo ka ndarë rreth 7.7 milionë euro për të përmirësuar 64,000 strehimoret e vendit të ndërtuara gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe Luftës së Ftohtë, për të mbrojtur më mirë civilët.
Fokusi deri më tani ka qenë në modernizimin e disa dhjetëra strehimoreve të mëdha të afta për të mbajtur më shumë se 1 mijë persona.
Puna e rinovimit në strehimoren e kohës së luftës Igeldamms në qendër të Stokholmit përfundoi në shtator, ndërsa përmirësimet në 24 nga 80 strehimore të tjera të mëdha janë ende duke vazhduar.
Sipas Agjencisë Suedeze të Emergjencave Civile, procesi, i cili përfshin zëvendësimin e gjeneratorëve me naftë dhe përditësimin e filtrave të ajrit, mund të zgjasë dy deri në tre vjet për t’u përfunduar.
Qeveria shpreson që financimi më i lartë gjatë viteve të ardhshme do të ndihmojë në përshpejtimin e gjërave.
Por Anders Johannesson, një specialist strehimesh në Agjencinë Suedeze të Emergjencave Civile, thotë se buxheti vjetor ende nuk është i mjaftueshëm për të riparuar të gjitha 64 mijë strehimoret, e lëre më për të ndërtuar të reja. Në fund të vitit të kaluar, Ministri i Mbrojtjes Civile të Suedisë, Carl-Oskar Bohlin, paralajmëroi se kërcënimi i një sulmi ushtarak ishte rritur dhe nuk mund të përjashtohej më.
Ai foli ndërsa zbuloi një version të ri të një broshure me këshilla për emergjencat e epokës së Luftës së Ftohtë.
Udhëzuesi ofron këshilla praktike për gjithçka, nga sulmet kibernetike dhe terroriste te pandemitë, krizat mjedisore dhe lufta konvencionale. Ai gjithashtu mbulon vetëmbrojtjen, qëndrueshmërinë psikologjike, sigurinë dixhitale dhe mbrojtjen nga sulmet ajrore. Botimi i parë i broshurës u botua gjatë Luftës së Dytë Botërore.