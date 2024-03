Suedia në NATO/ Biden: Putin besonte se lufta do na ndante

Presidenti amerikan, Joe Biden ka thënë se NATO është më e fortë se kurrë me anëtarësimin e Suedisë në aleancë. Ai deklaroi se Vladimir Putin dëshironte përçarjen e NATO-s me sulmin që nisi në Ukrainë por aleanca euro atlantike është më “e bashkuar, e vendosur dhe dinamike se kurrë”.

Deklarata e plotë e Biden:

Sot, kam nderin të mirëpres Suedinë si aleatin e 32-të të NATO-s.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

75 vjet më parë – kur Shtetet e Bashkuara dhe 11 vende të tjera u bashkuan për të krijuar Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut – Presidenti Truman deklaroi se Aleanca do të krijonte një mburojë kundër agresionit dhe frikës nga agresioni. Sot, kjo mburojë – dhe siguria transatlantike – është më e fortë se kurrë me shtimin zyrtar të Suedisë në NATO.

Kur Putini filloi luftën e tij brutale, agresive kundër popullit të Ukrainës, ai besoi se mund të dobësonte Evropën dhe të përçante NATO-n.

Në vend të kësaj, në maj 2022, Suedia dhe Finlanda, dy nga partnerët tanë të ngushtë, me dy ushtarakë shumë të aftë, morën vendimin historik për të aplikuar për anëtarësim të plotë në NATO. Anëtarët e Aleancës ratifikuan anëtarësimin e Finlandës vitin e kaluar përpara Samitit tonë historik të Vilniusit. Dhe, me shtimin e Suedisë sot, NATO është më e bashkuar, e vendosur dhe më dinamike se kurrë. Tani 32 shtete të forta.

Sot, ne ripohojmë se vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe vullneti ynë për t’i mbrojtur ato, janë ato që e bëjnë NATO-n aleancën më të madhe ushtarake në historinë e botës.

Është ajo që i tërheq kombet në luftën tonë. Është ajo që e mbështet unitetin tonë. Dhe së bashku me aleatin tonë më të ri, Suedinë, NATO do të vazhdojë të mbrojë lirinë dhe demokracinë për brezat që do të vijnë. Mezi pres të pres të gjithë 32 aleatët në Samitin e 75-vjetorit të NATO-s këtë verë në Uashington.