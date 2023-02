Studimi: Bërthama e brendshme e ngurtë e Tokës do të fillojë të rrotullohet në të kundërt

Sipas një studimi rrotullimi i bërthamës së brendshme të ngurtë të Tokës besohet se është ndalur kohët e fundit dhe bërthama duket se po përgatitet të ndryshojë lëvizjen e saj në drejtim të kundërt, sipas shkencëtarëve kinezë.

Bazuar në indikacionet e deritanishme, rrotullimi i kundërt me siguri do të përfundojë brenda dekadës së ardhshme, ndërkohë që do të hetohen efektet e mundshme në sipërfaqen e planetit.

Studiuesit, të udhëhequr nga sizmologu Xiaodong Song i Universitetit të Pekinit, i cili bëri publikimin përkatës në revistën e gjeoshkencës “Nature Geoscience”, i bazojnë vlerësimet e tyre në analizën e valëve sizmike nga tërmetet pothuajse identike, të cilat depërtuan në bërthamën e Tokës duke rënë në epiqendra të ngjashme nga vitet 1960 e deri më sot.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Analiza arriti në përfundimin se pas viteve 1970, bërthama e brendshme rrotullohej gjithnjë e më shpejt në drejtimin lindor, derisa midis viteve 2009-2011 rrotullimi i tij duket se është ndalur, ndoshta për shkak të ndryshimit të drejtimit të rrotullimit.

Studiuesit vlerësojnë se zhvendosja e re në rrotullimin e bërthamës në drejtim të kundërt, këtë herë në perëndim, është pjesë e një cikli të mundshëm periodik prej gjashtë deri në shtatë dekada (një teori që kërkon konfirmim).

Bazuar në këtë teori, bërthama pritet të rrotullohet drejt perëndimit gjithnjë e më shpejt deri në vitet 2040, kur do të ndalojë dhe do të kthejë përsëri lëvizjen e saj drejt lindjes.

Bërthama e brendshme e ngurtë, e cila ka një rreze të vlerësuar prej 1220 kilometrash dhe përbëhet kryesisht nga hekur dhe nikel, me temperatura të ngjashme me Diellin. Ajo ndahet nga pjesa tjetër e Tokës nga bërthama e jashtme e lëngshme, e cila rrotullohet ndryshe nga planeti.

Rrotullimi i bërthamës së brendshme ndikohet nga fusha magnetike e krijuar nga bërthama e shkrirë e jashtme dhe balancohet nga efektet gravitacionale të mantelit, shtresës së ndërmjetme të Tokës midis bërthamës dhe kores. Shpejtësia e rrotullimit të bërthamës dhe deri në çfarë mase ajo ndryshon, mbetet një çështje e debatit shkencor.

Gjithashtu në diskutim është se si drejtimi i rrotullimit të bërthamës së brendshme lidhet me ndryshimet gjeofizike në sipërfaqen e planetit tonë, si fusha magnetike dhe gjatësia e ditës, pasi supozohet se ka një ndërveprim.