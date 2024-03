Stërvitja ushtarake, NATO i tregon forcën Rusisë nga Polonia

Përveç stërvitjes së paprecedentë në shkallë trupash dhe dinamike që përfshin më shumë se 20,000 ushtarë nga 13 vende, e cila filloi në Norvegjinë veriore, Suedinë dhe Finlandën, NATO ka publikuar gjithashtu një video të stërvitjes së forcave të saj në Poloni.

Është e qartë se këto dy ngjarje janë një mesazh për Moskën.

Stërvitja e përbashkët e mbrojtjes, e cila zgjat deri më 14 mars, më parë njihej si Përgjigja e Ftohtë dhe mbahej në Norvegjinë veriore, një anëtar themelues i NATO-s, çdo dy vjet. Në njohje të hyrjes së fundit të Finlandës në aleancën ushtarake perëndimore, dhe me Suedinë që pritet të bashkohet së shpejti, ky vit quhet Reagimi Nordik për herë të parë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në total, forca e NATO-s do të përbëhet nga ushtarë nga 13 vende, të cilave do t’u shtohen 4000 ushtarë të tjerë nga Finlanda. “Nordic Response 2024” është stërvitja në shkallë më të madhe që NATO ka kryer ndonjëherë, siç konfirmohet nga ushtria finlandeze. Finlanda, e cila ndan një kufi prej 1,340 km me Rusinë, u bashkua me NATO-n në prill 2023.

Sipas Guardian, stërvitja e fundit, e cila filloi të dielën, përfshin më shumë se 50 nëndetëse, fregata, korveta, aeroplanmbajtëse dhe anije, më shumë se 100 avionë luftarakë, vëzhgues detar dhe transportues, si dhe mijëra trupa në tokë duke përdorur sisteme artilerie, tanke dhe mjete gjurmuese.

Shfaqja e pushtetit në Poloni

Në vazhdim të mesazheve të NATO-s dhe përpjekjes për të treguar fuqi, Aleanca ka publikuar sot në “X”, një video të stërvitjes së ushtarëve të saj në një vend tjetër.

Siç thuhet në video 20,000 ushtarë nga 9 aleatë po stërviten së bashku në Poloni, duke treguar se NATO është e gatshme dhe e aftë të mbrojë qytetarët e saj dhe të mbrojë çdo pëllëmbë të territorit aleat.