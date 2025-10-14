Starmer: Mbretëria e Bashkuar punoi prapa ‘skenave’ për marrëveshjen e paqes në Gaza
Mbretëria e Bashkuar "ka punuar prapa skenave për muaj të tërë" së bashku me Shtetet e Bashkuara, vendet arabe dhe vendet evropiane për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje paqeje në Gaza.
Kështu deklaroi kryeministri britanik Keir Starmer teksa thekosi se ishte "krenar" për rolin e luajtur nga qeveria laburiste në "arritjen e një armëpushimi, lirimin e pengjeve, sigurimin e ndihmës humanitare dhe sigurimin e një të ardhmeje më të mirë për Izraelin, Gazën dhe Bregun Perëndimor".
Roli i qeverisë së Starmer në Lindjen e Mesme është realizuar përmes përpjekjeve diplomatike dhe ndërmjetësimit, përveç punës të ish-kryeministrit britanik Tony Blair, i cili synon të jetë pjesë e një të ashtuquajturi "Këshilli i Paqes" për të mbikëqyrur administratën e ardhshme kalimtare të Gazës.