Spiune seksi në sulm, lufta e re e Kinës dhe Rusisë me versione Mata Hari
Spiune seksi” të dërguar nga Kina dhe Rusia për të joshur drejtuesit dhe inxhinierët e kompanive amerikane të teknologjisë.
Ky është skenari i përshkruar nga një hetim i ri nga London Times, i cili flet hapur për “luftë seksuale”, një luftë e ftohtë e zhvilluar me sharm dhe manipulim emocional në vend të armëve.
Sipas gjetjeve, shërbimet e inteligjencës së Pekinit dhe Moskës rekrutuan gra të reja tërheqëse, të trajnuara për të fituar besimin e ndonjëherë zemrat e burrave me akses në të dhëna të ndjeshme, patenta e teknologji strategjike.
Qëllimi: të merrnin informacion të klasifikuar dhe ta transferonin jashtë vendit.
Të ashtuquajturat “kurthe mjalti” aktivizohen përmes kanaleve dixhitale dhe takimeve ballë për ballë. Agjentët prezantohen si sipërmarrës, studiues ose investitorë të interesuar në bashkëpunim me startup-e dhe kompani inovative.
Pas kontaktit fillestar, shpesh në LinkedIn ose në evente të teknologjisë së lartë, zhvillojnë marrëdhënie që synojnë nxjerrjen graduale të të dhënave ose informacionit konfidencial. Hetimi zbulon një fenomen gjithnjë e më të sofistikuar, në të cilin spiunët veprojnë si profesionistë të zakonshëm, të vështirë për t’u zbuluar.
Ata nuk janë më agjentë sekretë në kuptimin tradicional, por figura civile të integruara në botën teknologjike perëndimore, të afta të veprojnë në mënyrë diskrete në emër të inteligjencës shtetërore.
Dëmi arrin në miliarda dollarë
Vjedhja e pronës intelektuale dhe teknologjive të ndjeshme përbën një kërcënim të madh për ekonominë amerikane. Sipas vlerësimeve të cituara në hetim, spiunazhi ekonomik nga fuqitë e huaja i kushton Shteteve të Bashkuara deri në 600 miliardë dollarë në vit.
Operacionet e “luftës seksuale” besohet të jenë vetëm një komponent i një skeme më të gjerë që përfshin hakerimin, kompanitë fasadë e investimet në hije, me qëllimin e përbashkët për të dobësuar dominimin teknologjik të SHBA-ve. Autoritetet thuhet se kanë intensifikuar kontrollet në sektorët më të ekspozuar, nga mbrojtja te Inteligjenca Artificiale.
Rreziku i sex warfare
Nuk është hera e parë që agjencitë perëndimore të Inteligjencës kanë raportuar një operacion të këtij lloji. Dy vjet më parë, shërbimet amerikane dhe britanike të sigurisë ngritën alarmin në lidhje me një seri “kurthesh mjalti” që synonin zyrtarët qeveritarë dhe studiuesit e mbrojtjes.
Sipas analistëve, natyra e përsëritur e këtyre raporteve tregon se “lufta seksuale”, lufta guerile duke përdorur taktika seksuale, nuk është ndalur kurrë vërtet. Teknikat tradicionale të spiunazhit thjesht janë përshtatur me epokën dixhitale dhe sot, midis rrjeteve sociale e konferencave teknologjike, Mata Hari e re flet gjuhën e rrjetit e të inovacionit./TAR