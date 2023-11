Spitali Al-Shifa i rrethuar nga ushtria izraelite, frikë për foshnjat e lindura para kohe

Dhjetëra foshnja të lindura para kohe, që po trajtohen aktualisht në spitalin Al-Shifa nuk mund të lëvizin në mënyrë të sigurt, ka thënë një organizatë ndihmëse. Pasi ushtria izraelite përsëriti se ka ofruar të ndihmojë në transferimin e foshnjave në një “spital më të sigurt”, Ndihma Mjekësore për Palestinezët thotë se lëvizja e të porsalindurve të sëmurë kritikë është një “proces kompleks dhe teknik”. Në një deklaratë të dielën, CEO i organizatës së ndihmës, Melanie Ward, hodhi dyshime mbi pretendimet e Izraelit dhe tha se ajo ishte “thellësisht e shqetësuar nga raportimet jokritike të mediave”. Me ambulanca të paafta për të arritur në spital – veçanërisht ato me aftësitë dhe pajisjet e nevojshme për transferimin e këtyre foshnjave – dhe pa spital me kapacitet për t’i pritur ato, nuk ka asnjë tregues se si kjo mund të bëhet në mënyrë të sigurt.”.

Ward thotë se “opsioni i vetëm i sigurt” për të shpëtuar të porsalindurit është që Izraeli “të pushojë sulmin dhe rrethimin e tij ndaj Al Shifa, të lejojë karburantin të arrijë në spital dhe të sigurojë që prindërit e mbijetuar të këtyre foshnjave të mund të ribashkohen me ta”.