SPAK sekuestron mbi 11 milionë euro në kriptomonedha, Dumani kërkon portofol dixhital
Prokuroria e Posaçme ka sekuestruar 11 milionë euro kriptomonedha gjatë vitit 2024. Shifra është bërë e ditur nga kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit në komisionin parlamentar.
Në fjalën e tij, Dumani kërkoi të merren nisma ligjore për të mundësuar një portofol dixhital për mbajtjen e kriptomonedhave të sekuestruara. Shqipëria nuk e ka aktualisht një portofol dixhital.
Dumani theksoi se për mbajtjen e 11 milionë eurove kripto, i ka ndihmuar një vend i BE-së.
Drejtuesi i SPAK bëri të ditur se aktualisht kanë një shumë mbi 11 milionë euro kriptomonedha të tjera, të cilat janë të ngrira.
“Nuk kemi një portofol për të ruajtur kriptomonedhat e sekuestruara. As Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara nuk ka portofol dixhital. Vetëm në 2024 kemi sekuestruar mbi 11 milionë euro vlerë të kriptovalutave dhe kemi hasur në vështirësi. Problemin e zgjidhëm duke bashkëpunuar ngushtë me një vend të BE që na u vetëofrua, ishte një sforco shumë e madhe. Jemi në proces ngrirje të një shume më të madhe se 11 milionë euro, janë të ngrira”, u shpreh Altin Dumani.