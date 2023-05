Sondazhi në SHBA: Nëse zgjedhjet mbahen sot, Trump fiton thellë ndaj Joe Biden

Sipas një anketimi të kryer nga gazeta e njohur amerikane “Washington Post” dhe televizioni kombëtar “ABC News” nëse zgjedhjet presidenciale amerikane do të mbaheshin sot, Donald Trump do të fitonte me 7% më shumë se sa presidenti Joe Biden, përkatësisht 49%-42%.

Anketimi hedh dyshime mbi vendosmërinë e shumë demokratëve për të vijuar me presidentin Biden edhe për katër vite të tjera.

Një nga pengesat kryesore është pikërisht mosha e tij. Të pyetur për kthjelltësinë mendore të presidentit, i cili mbushi 80 vjeç nëntorin e kaluar, 94% e republikanëve, 69% e të pavarurve, dhe 21% e demokratëve u përgjigjën se ai nuk e ka më mprehtësinë e nevojshme për vazhduar punën si president.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nga ana tjetër, 54% e të anketuarve mendojnë se ish-presidenti Trump e ka mprehtësinë e nevojshme mendore për të qenë president. Trump mbush 77 vjeç në qershor.

Sipas anketimit Biden do të humbiste po njësoj edhe kundër guvernatorit Ron DeSantis, i cili mendohet që të sfidojë ish-presidentin Trump brenda Partisë Republikane.

Por nuk është vetëm mosha e shëndeti mendor. Presidenti Biden po kalon përsëri një periudhë pakënaqësie për punën që po bën si president. Vetëm 36% aprovojnë punën që po bën, krahasuar me 42% në muajin shkurt.