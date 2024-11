Sondazhet për zgjedhjet në SHBA, ja cilin nxjerrin fitues mes Harris dhe Trump

Teksa votuesit në SHBA do të shkojnë ditën e sotme drejt qendrave të votimit, për të zgjedhur presidentin e ri mes Kamala Harris dhe Donald Trump, sondazhet dhe parashikimet tregojnë një garë të ngushtë midis mesë dy kandidatëve për president.

New York Times / Kolegji Siena

Sondazhi i fundit i Neë York Times / Kolegji Siena i ciklit zgjedhor 2024 tregoi se Harris kishte epërsi margjinale në shtetet e fushëbetejës të Nevadës, Karolinës së Veriut dhe Ëisconsin. Trump është përpara në Arizona, ndërsa ata janë në të njëjtat kuota në Michigan, Georgia dhe Pensilvani. Sondazhi anketoi 7,879 votues të mundshëm në shtatë shtetet nga 24 tetori deri më 2 nëntor dhe ka një diferencë gabimi prej plus ose minus 3.5 pikë përqindjeje.

ABC News/Ipsos

Kamala Harris kryeson me një diferencë 3-pikëshe. Harris është në kuotën e 49%, ndërsa Trump 46%, në sondazhin përfundimtar të ABC Neës/Ipsos të publikuar të dielën. Sondazhi anketoi 2,267 votues të mundshëm midis 29 tetorit dhe 1 nëntorit dhe ka një diferencë gabimi prej plus ose minus 2 pikë përqindjeje.

TIPP Insights

Trump kishte një epërsi shumë të ngushtë – 49% ndaj 48% të Harris – në një sondazh të TIPP Insights të publikuar të dielën. Sondazhi anketoi 1,305 votues të mundshëm midis 31 tetorit dhe nëntorit dhe kishte një diferencë gabimi prej plus ose minus 2.9 pikë përqindjeje. TIPP Insights u vlerësua si sondazhi më i saktë nga The Ëashington Post në 2020.

Sondazhi i Kolegjit Emerson

Sondazhi i fundit i Kolegjit Emerson barazoi Trump dhe Harris me 49 përqind secili. Sondazhi u krye midis 30 tetorit dhe 2 nëntorit midis 1000 votuesve të mundshëm dhe ka një diferencë ose gabim plus ose minus 3 pikë përqindjeje.

Parashikimet

Modeli i parashikimit të FiveThirtyEight parashikon një garë të ngushtë midis Trump dhe Harris. Trump fiton 53 nga 100, ndërsa Harris fiton 46 nga 100 që nga e diela, sipas simulimeve të zgjedhjeve të FiveThirtyEight. Modeli, që nga 2 nëntori, parashikon që Trump të sigurojë 275 vota në Kolegjin Zgjedhor, ndërsa Harris 268.

Parashikimi i Decision Desk HQ dhe The Hill, i përditësuar të dielën, i jep Trump një shans 54 për qind për të fituar zgjedhjet dhe Harris 46 për qind. Projeksioni parashikon se Trump do të sigurojë 277 vota të Kolegjit Elektoral, ndërsa Harris do të marrë 261.

“Trump mbetet një favorit i lehtë për të fituar zgjedhjet e 2024, megjithëse rezultati është efektivisht një lëkundje”, thotë një analizë nga Decision Desk HQ më 28 tetor. “Asnjë kandidat nuk favorizohet qartë në shtete të mjaftueshme për të siguruar 270 votat elektorale të nevojshme, me Trump aktualisht në 235 dhe Harris në 226.”

Harta e Real Clear Polling parashikon se Trump do të triumfojë në Kolegjin Zgjedhor, me 287 vota për Trump ndaj 251 të Harris.

Modeli parashikon se Trump do të thyejë “murin blu” dhe do të mbajë fushën e betejës Pensilvani, si dhe Arizona, Xhorxhia, Nevada dhe Karolina e Veriut. Harris parashikohet të mbajë Michigan dhe Ëisconsin.

Modeli i statistikanit Nate Silver gjithashtu favorizon që Trump të fitojë Kolegjin Zgjedhor.

Ish-presidenti ka 52.6% të fitimit të Kolegjit Zgjedhor, ndërsa Harris ka një shans 47 përqind, sipas një postimi të Substack të hënën. Megjithatë, zbulon se Harris ka më shumë gjasa të fitojë votën popullore – me një shans 74.2 përqind krahasuar me 25.8 përqind për Trump.

Modeli i jep Trump një shans më të madh për të mbajtur Arizonën, Xhorxhian, Karolinën e Veriut dhe Pensilvaninë, dhe Harris një shans më të lartë për të fituar Michigan dhe Ëisconsin.

Modeli i parashikimit të Economist, i përditësuar të hënën, parashikon se Harris dhe Trump kanë shanse të barabarta për të fituar zgjedhjet. Të dy parashikohet të fitojnë 50 në 100 herë.