“SKY ECC” nxjerr zbuluar vrasësin shqiptar me pagesë, prokurori në Belgjikë: I ka rrëfyer të gjitha

Paraditen e së mërkurës (20 Dhjetor) para Gjykatës së Leuven Assize, Belgjikë, u mbajt seanca e dytë paraprake për çështjen e 40-vjeçarit, Afrim Mema. Mema akuzohet se është hakmarrë ndaj kreut të një familje droge brenda mjedisit shqiptar të drogës. Gjatë seancës u diskutua shumë për përdorimin e të dhënave të Sky ECC gjatë gjykimit.

Prokurori i Përgjithshëm Ben Pieters ishte i bindur me një 'deklaratë të guximshme': "Largojeni atë nga tavolina, ne në fakt nuk kemi nevojë për atë informacion. I akuzuari tashmë i ka bërë rrëfimet".

Më herët në dosje, seanca duhej të shtyhej për katër muaj, pasi mbrojtja kishte dorëzuar në momentin e fundit 267 faqe konkluzione, përfshirë edhe për Sky ECC.

Palët e tjera donin kohë për ta shqyrtuar atë. Të mërkurën, debati u zhvillua gjatë një seance të ruajtur nga afër, raportojnë mediat e huaja.

Pavarësisht deklaratës së Pieters, mbrojtja vazhdoi me një argument prej dy orësh kundër mesazheve të dërguara dhe të përgjuara përmes Sky ECC.

Sipas avokatëve Kris Luyckx dhe Joke Bleys, këto janë marrë në mënyrë të paligjshme.

Palët paraprakisht kishin folur për listat e dëshmitarëve. Mbrojtja gjithashtu donte të përjashtonte një pjesë, përkatësisht raportin e psikiatrit gjyqësor Ignaas Lindemans. Ai e kishte zhvilluar hetimin e tij ndaj të akuzuarit Mema në anglisht, pasi ai nuk flet gjuhën hollandeze apo frengjisht dhe asistohet në të gjitha proçedurat nga një përkthyes anglisht.

Megjithatë, sipas Ligjit të Gjuhës, mbrojtja ngriti pyetje në lidhje me nivelin e gjuhës angleze të ekspertit.

Po ashtu, u bë e ditur se tre dëshmitarët e thirrur, të cilët ndodhen në burg në Mbretërinë e Bashkuar, do të merren në pyetje me video. Më 19 janar, kryetari Peter Hartoch do të marrë një vendim mbi të dhënat e Sky ECC dhe listat e dëshmitarëve.

