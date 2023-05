Skocia merr vendimin e fundit: Fëmijët nga 4 vjeç mund të ndryshojnë gjini, nuk kanë nevojë për lejen e prindërve

Një vendim i ri në Skoci, lejon fëmijët deri në 4-vjeç që të ndryshojnë gjininë e tyre në shkollë, edhe pse prindërit e tyre mund të mos e lejojnë. Këshilli i Qeverisë Skoceze dha lajmin, ndërsa bëri me dije se kjo do jetë prioritet dhe do të zbatohet në shkollat fillore.

Kjo sipas tyre, vjen sepse pikërisht në këtë moshë, njohja dhe zhvillimi i identitetit gjinor mund të ndodhë në moshë të re. Vendimi gjithashtu, nuk do lejojë mësuesit që të pyesin nxënësit nëse duan të jetojnë si djalë apo vajzë, por ti kërkojnë atyre emra të rinj.

“Disa të rinj po eksplorojnë identitetin e tyre gjinor në mjediset e shkollës fillore. Shkollat ​​fillore duhet të jenë në gjendje të plotësojnë nevojat e këtyre të rinjve për të siguruar që ata të kenë një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe me respekt në të cilin të mësojnë”, shkruhet në vendim.

Ndërkohë që mediat shkruajnë se ky vendim u cilësua si tronditës.