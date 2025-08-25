LEXO PA REKLAMA!

‘Skifteri’ shqiptar me precedentë të shumtë penal përleshet me policët gjatë arrestimit në Itali, i kafshon për të shpëtuar!

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 15:00
Bota

‘Skifteri’ shqiptar me precedentë të shumtë penal

Një 42-vjeçar shqiptar, i dyshuar si anëtar i një grupi “skifterësh”, është arrestuar për vjedhje banesash në Breshia.

Për t’i shpëtuar arrestimit, ai sulmoi oficerët duke i grushtuar dhe madje edhe duke i kafshuar. Ngjarja ndodhi të shtunën në Via delle Bettole, ku iu sekuestruan mallra të vjedhura, kryesisht bizhuteri dhe mjete për bastisje.

Shqiptari ishte person i skeduar, me shumë precedentë penalë, teksa u pikas nga një prej patrullave në një zonë me apartamente. Pasi pa patrullën, ai u përpoq të ikte, duke zbuluar një nervozizëm që oficerët e vunë re.

Pas ndjekjes nëpër rrugica, ai hodhi edhe pajisjet që përdorte për vjedhjet, mes tyre një kaçavidë të madhe dhe një elektrik dore. Pasi u rrethua nga efektivët, ai shfaqi dhunë ekstreme, duke i goditur me shqelma dhe grushte oficerët në fytyrë, madje edhe duke i kafshuar ata.

Dy oficerë pësuan lëndime që kërkonin trajtim mjekësor në Spitalin Sant'Anna, informon media italiane. Për ta nënshtruar atë, u përdor spraj me piper. Në kontrollin fizik dhe të makinës së parkuar aty pranë, u zbuluan dy telefona inteligjentë, disa bizhuteri ari me vlerë, një palë gërshërë dhe mjete të tjera për vjedhje me thyerje.

Të gjitha sendet u sekuestruan. Ai u ndalua për disa vepra penale dhe u izolua në paraburgim.

